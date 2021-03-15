注意日、美經濟政策會議 持續緊盯美國長期利率

上週的美國長期利率上漲雖然告一段落，但是最後階段再次上漲

上週的前半段時間美國長期利率上漲雖然告一段落，但是後面因為美國議會通過了刺激經濟方案，再次反轉上漲。美元指數雖然下跌，但是在最後階段也出現了下跌受阻的走勢。



美國股市雖然也出現了調整賣出的局面，但在回調後有很強的支撐，有的股票還創歷史新高，依舊維持堅挺走勢。

【美元指數、S&P500、美國 10 年公債殖利率的走勢】

(資料來源: OANDA)

需要注意日美等國的決定經濟政策會議

這週除了日美以外，英國、土耳其等國也將要有決定經濟政策會議。



其中，因為現在市場對美國長期利率的關心很高，所以決定美國經濟政策的聯準會將是這週最受矚目的會議。在這次會議中，雖然改變經濟政策的可能性很低，但是，透過政策聲明中的內容和鮑威爾議長的新聞發佈會，以及聯準會成員的基準利率展望（點陣圖）的結果，以美國公債市場為中心的各市場有可能會出現過激反應。



另外，決定日本經濟政策的日銀也因為在這次的會議中會檢查政策內容，要比平常的關注度高。無論哪一個會議，在發表經濟政策的前後以及新聞發佈會中都有可能出現不穩的波動，還需多加注意。

【2020 年 12 月時的聯準會成員基準利率展望（點陣圖）】

(資料來源: FRB)

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場，維持強勢到前一週的美元也上漲失速。另外，因為對經濟復甦的期待感，商品市場走勢堅挺，所以，加元和澳元等資源國家貨幣也出現了強勢上漲。 而日圓、瑞郎依舊疲弱。



【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

(資料來源: OANDA)

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖中可以看出，與日圓、瑞郎的疲弱對比，英鎊、加元、澳元等依舊強勢。



【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

(資料來源: OANDA)

近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

上週的美國股市依舊維持堅挺。在近 30 天中，主要股指中的 US30 的上漲率最大，在上週並創歷史新高。

(資料來源: OANDA)

歐洲市場



歐洲的股指也是依舊堅挺。近 30 天中，荷蘭的股指有些疲弱。

(資料來源: OANDA)

亞洲・大洋洲市場



上週的亞洲、大洋洲的股指大部分還是比較堅挺。從近 30 天的圖表中可以看出，中國、台灣、香港等比較疲弱，而新加坡的股指相對來說比較強勢。

(資料來源: OANDA)

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤主要產品走勢的相關性來看，除了 USDJPY 以外的美元直盤貨幣對的相關性很高，兌美元的走勢相同。



【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

(資料來源: OANDA)

從美元 / 日圓和日圓交叉盤的貨幣對之間的相關性來看，從美元 / 日圓和日圓交叉盤之間的相關性很低，而日圓交叉盤之間的相關性很高，波動比較接近。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

(資料來源: OANDA)

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，股指與美元 / 日圓的相關性很低，但是，股指和美元 / 日圓以外的美元直盤、日圓交叉盤的相關性依舊很高。



【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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