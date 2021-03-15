〈房產〉企業回流商辦需求高 台中七期商辦單坪租金創區域新高

台中七期商圈辦公大樓的進駐率由 2018 年第二季的 54%，大幅成長至 2020 年第四季的 87%，最新實價登錄揭露，台中市七期指標商辦「中信金控台中金融大樓」單坪租金達 1550 元，刷新七期商辦租金紀錄成為最高租金單價。

商仲業者高力國際指出，台中「中信金控台中金融大樓」自 2018 年落成，2018 年第四季由台灣人壽獨家委託高力國際招租，歷經約 2 年的時間，進駐率已達到 9 成以上，全棟只剩 2 個單位招租。台中市七期商圈可以說是中台灣最重要的金融商業重鎮，各家金融壽險早已在七期布局中台灣總部。

台商積極回流，近兩年企業在台中的投資活絡。依據經濟部投資台灣事務所及台中市經發局統計數據指出，透過「投資台灣三大方案」申請落腳在台中市的企業家數共 163 家，預估總投資額達新台幣 2071 億元，不論從投資家數或金額來看，都是全台第一；另由經濟部於 2020 年底公布的「工廠校正及營運調查」中也指出，台中市工廠營運家數 1 萬 9001 家、家數佔全台 21%，為全國工廠家數最多的城市，廠商持續擴大投資及增加產能，固定資產投資額達 3183 億元，居全台第一位。

高力國際協助「中信金控台中金融大樓」商辦租賃，高力觀察到台中市的成長，台中市在地理位置上具先天交通優勢，在產業上有發展多年且成熟的大肚山黃金產業軸帶，包括中部科學園區、台中工業區、台中精密機械科技園區都在這條軸帶上，其所生產製造的產品更是在國際市場上扮演舉足輕重的腳色。因此產業的剛性需求也奠定了台中市商用不動產發展的契機，台中市除了持續有製造業投資設廠，也吸引包括三井集團及麗寶集團的商業開發，衍生更多的金融服務需求，這些產業也都成為台中辦公室最直接的需求對象。