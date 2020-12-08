美再批准對台軍售案 提供價值2.8億美元先進軍事通訊設備

川普政府週一 (7 日) 批准一項總價 2.8 億美元 (約新台幣 79 億元) 對台的先進軍事通訊設備軍售案，將是川普任內第 11 度提供我國重要防衛性武器。

美國國務院表示已批准價值 2.8 億美元的對台軍售案，軍售細項以先進軍事通訊設備為主，國務院在聲明中表示：「為了幫助改善台灣的安全，並協助維護該地區的政治穩定、軍事平衡、經濟和進步，並促進並實現軍事現代化目標，加強軍事通訊能力，以支持任何任務和作戰需求。」

包含此項軍售案，這已經是川普任內第 11 度提供我國重要防衛性武器，此前批准軍售案包含 6 億美元無人機、23.7 億美元的魚叉反艦飛彈系統，以及 18 億美元飛彈軍售案。

由於美國頻頻批准對台軍售案，中國此前也於 10 月底時宣布制裁涉及對台軍售的美國企業，其中洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US)、波音 (BA-US)、雷神 (Raytheon)(RTX-US) 等均入列。

此外，美國國務院也譴責中國違反《中英聯合聲明》，國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 在聲明中表示，北京當局正持續打擊香港民主進程，已對 14 名中國官員實施制裁，除了凍結這些官員在美國司法管轄區的任何資產外，還禁止他們與其家人前往美國。