鴻海旗下鴻騰斥3.38億元 收購Linksys Holdings持股至100%

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰宣布，擬斥最多 1200 萬美元、約當新台幣 3.38 億元，向關係人取得子公司 Linksys Holdings 的 9.57% 股權，交易完成後，鴻騰將 100% 持有 Linksys Holdings。

綜合鴻騰在港交所公告以及中國媒體報導，此次交易價 1200 萬美元，包括基本購買價 600 萬美元，此外，若 Linksys Holdings 截至 2021 年、2022 年及 2023 年止，年度淨銷售額及淨收入達到條件門檻，則根據各年的淨收入計算的購買價最高為 600 萬美元。

據悉，Linksys Holdings 主要經營互連家居、智慧家庭等業務，截至去年 12 月 31 日的財務報表，未經審核資產淨值為 6997.3 萬美元。

鴻騰在 2018 年以合併方式收購 Belkin International，並單獨註冊成立 Linksys Holdings，而此次鴻騰將 Linksys Holdings 持股提升至 100% 並註銷，藉此簡化附股權結構。

鴻騰先前也公告，受到疫情影響，去年雖然仍可維持獲利，但預估年減幅超過 50%，且鑒於 COVID-19 疫情性質不斷演變，對產品的市場需求仍存在不確定性。