〈觀察〉亞洲鋼市仍具補漲空間 國內鋼廠受惠

全球鋼鐵需求強勁，在目前整體市場庫存水位偏低、加上供給持續縮減、原料價格逼近歷史高點，且亞洲鋼市漲幅落後歐美市場下，市場看好，後續仍具備補漲向上動能，國內鋼廠中鋼 (2002-TW) 等可望持續受惠。

在全球經濟逐漸擺脫疫情陰霾下，全球用鋼需求大增，不過，雖然追補庫存力道強勁，但物流嚴重不順，導致交期大幅落後、市場庫存難以回補，日本薄板三品庫存量降到 10 年來新低；美國鋼此鐵庫存則接近 3 年半低點；台灣鋼鐵下游流通業庫存也來到近年新低。

另一方面，歐、亞洲部份高爐復產緩慢，供給尚未恢復至疫前水準，中國更是落實供給側改革強化減產調控，要求今年鋼鐵產量不得高於去年，並醞釀鋼鐵出口退稅縮減計畫，收窄鋼材出口，嚴格實施產能、產量雙控政策。

國外行情來看，目前美國熱軋流通行情已達 1400 美元 / 噸創歷史新高，歐洲熱軋價格則突破 900 美元 / 噸大關；而中國寶鋼 4 月盤價，熱軋上漲人民幣 300 元 / 噸、約 46 美元 / 噸、越南河靜鋼廠 5 月內銷熱軋調漲 45 美元 / 噸，對比下來亞洲鋼價仍大幅落後歐美。

此外，煉鋼原物料不斷上升，成本也為鋼價提供支撐力道，價格仍處高檔，鐵礦砂近期曾站上 178 美元 / 噸，距歷史高點 194 美元 / 噸不遠，業界人士看好，在供需吃緊、漲幅又落後歐美市場下，亞洲鋼市明顯存在補漲空間，後續亞洲鋼市仍具備補漲向上動能。