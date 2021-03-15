〈台股盤前要聞〉台聚EVA成本轉嫁壓力增、比特幣叩關6萬美元 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，台聚 EVA 需求仍強勁，但原料乙烯價格同步走揚，成本轉嫁開始出現壓力；比特幣一度衝破 6 萬美元大關，再創新高，市值挑戰科技巨擘谷歌。以下是今 (15) 日必看重要財經新聞。

鴻海旗下鴻騰斥 3.38 億元 收購 Linksys Holdings 持股至 100%

鴻海 (2317-TW) 子公司鴻騰宣布，擬斥最多 1200 萬美元、約當新台幣 3.38 億元，向關係人取得子公司 Linksys Holdings 的 9.57% 股權，交易完成後，鴻騰將 100% 持有 Linksys Holdings。閱讀全文...

原料乙烯價漲 台聚 EVA 成本轉嫁壓力增

台聚 (1304-TW) 去年下半年起受惠太陽能需求暢旺，主力產品 EVA 價量齊揚，獲利大增，雖然近期 EVA 價格持續看漲，不過，在原料乙烯價格近期同步成長下，台聚成本轉嫁開始出現壓力，客戶採購動能不如過去幾周強勁。閱讀全文...

比特幣飆破 6.1 萬美元 市值直逼 Google

各界對比特幣將獲得更廣泛應用的樂觀預期，以及越來越多重量級企業支持，比特幣漲勢再度加速，14 日凌晨飆破 6.1 萬美元大關，再次創新高，市值直逼科技龍頭谷歌 (Google)。閱讀全文...

〈樂天純網銀展望〉擁日商 DNA 嚴謹與創新撞出新滋味

樂天國際銀行是台灣 30 年來第一家開業的新銀行，三家純網銀中股東結構最單純，只由國票金和日本樂天銀行合資所設立，身為「台日混血兒」，樂天銀行是個很國際化、有日商 DNA 的企業體，宏觀創新中帶著日本的嚴謹是他們的企業文化，希望以此穩步開發更多原生客群。閱讀全文...

〈觀察〉十年磨一劍 Chromebook 在疫情催化下華麗轉身

去年全球籠罩在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情至今，意外掀起筆電需求大爆發，不僅出貨攀上近 8 年以來新高，其中，主打教育需求的 Chromebook 成為顯學，出貨成長高居各類型筆電之冠，而今年是 Chromebook 問世的十週年，在疫情催化下，也讓 Chromebook 成功站上筆電需求浪潮高峰。閱讀全文...

〈觀察〉亞洲鋼市仍具補漲空間 國內鋼廠受惠

全球鋼鐵需求強勁，在目前整體市場庫存水位偏低、加上供給持續縮減、原料價格逼近歷史高點，且亞洲鋼市漲幅落後歐美市場下，市場看好，後續仍具備補漲向上動能，國內鋼廠中鋼 (2002-TW) 等可望持續受惠。閱讀全文...

〈觀察〉記憶體產業迎多頭 供應鏈「長短料」成隱憂

記憶體產業落底反彈，本季 DRAM 合約價翻揚、NAND Flash 則提前止跌，但就在產業即將迎來多頭行情之際，伴隨著半導體缺貨潮而來的，是未來可能出現的「長短料」隱憂，後續恐導致記憶體等相對較不缺貨的產品受影響，下游廠商拉貨動能因此放緩。閱讀全文...

新藥廠報捷 藥華藥美藥證待查廠 生華科下季完成二期收案

生技廠昨 (14) 日陸續報佳音，宣布旗下開發中新藥進度有斬獲，藥華藥 (6446-TW) 紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101，收到美國 FDA 來函表示，美國藥證不需重新送件審查，惟疫情影響尚需確認查廠時間；生華科 (6492-TW) 治療新冠肺炎新藥 Silmitasertib 二期臨床試驗，不須更改臨床設計可持續收案，目標下季完成收案。閱讀全文...