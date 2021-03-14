比特幣飆破6.1萬美元 市值直逼Google

各界對比特幣將獲得更廣泛應用的樂觀預期，以及越來越多重量級企業支持，比特幣漲勢再度加速，14 日凌晨飆破 6.1 萬美元大關，再次創新高，市值直逼科技龍頭谷歌 (Google)。

據 Coindesk 數據，台北時間 13 日晚上 8:29，比特幣首度突破 6 萬美元，數小時後在 14 日凌晨 4:44，飆上 61519 美元空前新高，24 小時漲幅達 8%，目前市值 1.14 兆美元，直逼谷歌的 1.38 兆美元。

彭博社報導，比特幣在 2 月 21 日創下 58354.14 美元高點之後隨即暴跌，呈現多空交戰走勢，而美國總統拜登 11 日簽署 1.9 兆美元的疫情紓困法案，強化了金融市場的樂觀情緒。

自從特斯拉耗巨資喊進比特幣後，資產管理公司貝萊德、萬事達等主要公司支持加密貨幣，紛紛看好比特幣未來。即使傳出美國監管機構正鎖定全球最大加密貨幣平台幣安 (Binance) 進行調查，也似乎未對比特幣造成利空。

倫敦加密貨幣借貸機構 Nexo 的管理合夥人兼共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，這回比特幣展現出傳奇般的韌性，每次回檔都是準備再次上攻。

不過分析師也警告，比特幣可能存在價格操縱風險，由於比特幣流動性不夠高，任何一個大戶突然集中獲利了結離場，都會觸發行情在短時間內崩跌。

