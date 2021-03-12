【群益投顧】大型股漲跌互現，購併題材概念小股續飆漲吸睛

一、盤勢分析

在週四美股全面收漲、科技股強彈帶動下，台股今 (12) 日開高逾 60 點後隨即陷入震盪，盤中甚至一度翻黑；大型 (半導體) 電子股台積電、聯發科、鴻海與聯電等領漲大盤，但股王大立光開高後旋即走低翻黑，影響多頭勢氣氛圍；近期外資主要買超重心的大型金控股與台塑集團股，平盤上下震盪、漲跌互見。盤面焦點部分，權值股走勢分歧，購併題材概念股大漲吸引市場聚焦。

二、盤勢預估

聯發科積極布局寬頻通訊動作不斷，繼去年 12 月中認購工業乙太網路晶片公司亞信 (3169) 私募股後，去年 12/27 宣佈旗下負責寬頻事業的絡達科技一度宣佈每股 22 元併購九暘 (8040)100% 股權。此外，股王大立光與競爭對手先進光在智慧財產權上纏訟多年的訴訟案和解後，大立光日前宣布透過參與私募 5.984 億元入股先進光(3362)，成為先進光單一法人第一大股東。今日亞信(3169)、九暘(8040) 與先進光 (3362) 等購併概念股，皆攻上漲停。

營運多年未見起色的 ASIC 廠金麗科 (3228) 股價逼臨 500 元，格外引市場矚目；在中國全力發展半導體自主化，各家積極開案的環境下，金麗科受惠 NRE 挹注，去年營收、獲利雙創高，營運正式虧轉盈，每股純益也首度突破 1 元。在營運展望升溫下，金麗科也擬辦理現金增資 6000 萬元，計畫投資 1.48 億元，設立新加坡子公司，期望擴大營運規模，提供客戶即時服務。

光寶科 (2301) 創辦人、前董事長宋恭源 3/8 傳因涉及美商達爾 (Diodes) 公司 2019 年併購敦南科技內線交易遭檢調約談，9 日光寶股價跳空下跌後旋即止穩並連續走高，今日股價突破盤整區高點、強漲近 6%；由於雲端運算中心新機種到手，且光電需求穩定，光寶科總經理表示，第 1 季營收將較去年同期兩位數成長，毛利率與淨利率也可望比去年第 4 季好。

今年開春以來股價一路下跌的智邦 (2345) 股價 3 月上旬測試半年線後持穩，今日強漲逾 3%，為中大型電子股當中，表現最強勢的個股之一，智邦 2 月份營收因工作天數減少，單月營收僅 36.32 億元，較上月下滑 17％，但仍較去年同期增近 7％，創歷年同期新高。具指數風險對沖、股性類似比特幣的二線板卡股，今日股價上沖下洗後進一步續走強，麗臺 (2465) 盤中攻上漲停、撼訊 (6150) 盤中強漲 4% 上下，同屬比特幣概念的 IC 設計股世芯 - KY(3661)昨日大漲後，今日早盤延續漲勢盤中上漲 4% 上下，尾盤稍見獲利調節賣壓壓抑；反而近日走高的一線板卡股技嘉、微星等今日逆勢走跌。

三、強勢股

電子：光寶科 (2301)、智邦 (2345)、金麗科 (3228)、麗臺 (2465)。

非電子：永豐金 (2890)、台玻 (1802)、日友 (8341)、長榮 (2603)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據

