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護國群山穩盤 台股漲75點收16255點 周線收紅

護國群山穩盤 台股漲75點收16255點 周線收紅。(圖：AFP)
護國群山穩盤 台股漲75點收16255點 周線收紅。(圖：AFP)

美股四大指數周四全面收高，科技股強彈，激勵台股今 (12) 日開高漲逾百點，劍指 16300 點關卡，台積電領軍電子股上攻，但買盤追價力道有限，指數終場上漲 75.62 點，收在 16255.18 點，成交值縮至 2979.62 億元，周線收紅，本周累計上漲 399 點。

美國總統拜登提前簽署 1.9 兆美元刺激法案，激勵美股道瓊、標普 500 指數連袂衝上歷史新高，晶片股引領科技股漲勢，費半收漲逾 4%，晶圓雙雄 ADR 同步走揚，台積電現貨今日一度升至 618 元，終場漲幅收斂至 0.8%，收 614 元；聯電最高來到 50.1 元，終場漲近 1%，收 49.1 元。

其他權值股方面，聯發科、鴻海也扮演撐盤要角，上漲 1-2%，分別收在 899 元、120 元；大立光漲多拉回，終場小跌收 3465 元；連日漲多的傳產族群，今日普遍休息整理，台塑四寶中以台塑化下跌 1.4% 較深，中租 -KY 重挫近 4%；金融股交投略顯清淡，今日互有漲跌。

拜登簽署 1.9 兆美元財政刺激法案，基礎建設、太陽能概念股再度引起市場關注，加上國內三接爭議，勢必擴大發展綠電來因應，元晶、茂迪均大漲逾半根停板，創波段新高，碩禾、安集、聯合再生等也都表現不俗。

研調機構看好 DRAM 合約價格第 1 季上揚，記憶體廠營運可望進入正循環，外資看好旺宏給予目標價 55 元，激勵今日股價漲逾 2%，一度來到 45.1 元；南亞科同步漲逾 2%，最高衝上 94.4 元；記憶體控制晶片廠群聯昨日法說透露，今年業績將會有很大的擴張，獲外資調升目標價，今日股價一度衝上 494 元，隨後漲勢收斂至 1.6%，以 475.5 元作收。

航運股再度揚帆，遠東到美東、美西航線的運價仍維持在高檔，貨櫃三雄 2 月營收成長超乎預期，市場看好第 1 季獲利表現將大躍進，陽明今日吸引資金進駐，大漲近 4%，挑戰重返 30 元關卡，長榮同步上漲 1.7%。

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