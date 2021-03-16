長虹打造城市森林 植樹節在劍南山種下希望之樹

2021 年植樹節前夕，長虹建設 (5534-TW)、財團法人長虹教育基金會與臺北市政府工務局大地工程處攜手合作，邀請民眾到臺北市劍南山，親手為城市種下希望之樹。長虹建設作為首個響應臺北市政府「城市造林」的企業，希望拋磚引玉，為城市打造台灣原生種森林，以美好的建築及城市環境，營造社區共好。大家更可以透過長虹教育基金會製作的「相約劍南山」地圖，隨時來一趟劍南蝶園、百年劍潭古寺及植樹平台的淺山小旅行。

圖: 業者提供

長虹教育基金會推動「造林造福、百年樹人」，除了已與行政院農業委員會林務局合作，在宜蘭原始林進行蜜源植物造林外，這次植樹節則回到都市，董事長李文造表示：「城市更需要造林，城市森林與我們如此親近，能成為代代相傳的希望之樹。」劍南山位於熱鬧的劍南路捷運站旁，因為芒萁的週期性火燒而成為火燒跡地，基金會與政府合作展開植生復育計畫，希望以臺灣原生樹種的大頭茶、青剛櫟、杜英… 等，恢復原有的茂盛林相。

3 月 6 日特別舉辦「鷲鷲 FUN 學趣～鷲鷲的城市花草園」植樹節活動，帶領企業同仁、民眾透過植樹、闖關遊戲、自然體驗等方式，一起愛上森林。植樹現場雖下起陣陣春雨，但仍然澆不熄大家植樹的熱情，紛紛向我們分享參與心得：「很高興有這個機會參與這麼有意義的活動，希望未來能夠多辦幾場！」「一家人一起完成種植，對小孩跟大人都是身體力行的綠化實踐！」

圖: 業者提供

長虹建設善盡社會責任，設立教育基金會，並以企業認養城市造林的實際行動，實踐環境永續。長期以來，在建案周邊認養公園，擔負起公園綠地的新種、補植、維養責任，更定期在公園舉辦藝文活動，希望在人口稠密的都市，能有更多綠帶，不僅增添都市的含氧量，也讓居住在都市的民眾，無論是在公園或是淺山，都能輕鬆擁有美好的環境，期盼與政府、民眾共同打造一座宜居城市。

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