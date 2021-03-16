小心下市風險！期富邦VIX ETF遭兩因素夾殺 淨值跌破3元

VIX 指數自 2020 年 3 月創下歷史新高後便一路大幅下跌，期富邦 VIX ETF(00677U-TW) 在 VIX 指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期跌破 3 元，3 月 15 日來到 2.26 元，富邦投信示警要留意下市風險。

富邦投信表示，依金管會函令規定，如期貨 ETF 基金最近 30 個營業日平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達 90% 時 (即新臺幣 2 元)，基金將經金管會核准後終止，並進行下市及清算程序。

金管會核准終止信託契約後，於證交所訂定的下市日前，投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。

而自基金下市日起，投資人將無法自行於初 / 次級市場交易，且須待清算程序完成後，就基金清算基準日的淨值結算清算餘額，而基金清算程序一般須耗時 1~2 個月。

因此，富邦投信提醒，持有期富邦 VIX 的投資人以及仍有意參與交易的投資人，目前期富邦 VIX 溢價率已逾 10% 以上，除了須評估近期基金仍呈現相當幅度溢價風險外，亦應詳加留意基金淨值未來若持續下跌，可能面臨的下市風險。建議投資人交易前，可先至富邦投信網頁，查詢期富邦 VIX 的即時估計淨值，作為是否交易的參考。

富邦投信指出，期富邦 VIX ETF 自掛牌以來，在歷次重大事件對股票市場衝擊過程，相較於公債、黃金等避險商品，往往提供最佳的避險效果。富邦投信長期以來宣導投資人，透過 VIX 期貨 ETF 避險，不須也不宜配置過高比重。

以去年新冠疫情衝擊全球股市為例，期富邦 VIX ETF 波段漲幅以倍數計，只需小比例的配置即可對股票投資組合提供相當的保護。除了在配置比重的建議外，富邦投信長期以來也不斷宣導 VIX 期貨多數時間「正價差」特性，將導致標的指數長期走勢為下跌，因此長期持有須要承擔相當的正價差成本，提醒投資人留意。