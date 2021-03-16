〈台股盤前要聞〉嘉裕拚終止連8年虧損、鴻海增資印度子公司 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，裕隆旗下嘉裕獲得國防標案大單，今年可望終止連 8 年虧損；鴻海增資印度子公司 6.2 億元，為生產亞馬遜電視棒鋪路；祥碩去年每股賺 44.16 元創新高，擬配發 24 元現金股利。以下是今 (16) 日必看重要財經新聞。

嘉裕國防標案大單挹注 今年本業將開始獲利 終止 8 年虧損

裕隆集團旗下紡織廠嘉裕 (1417-TW) 拿下國防部海、空服裝標案大單，副董事長陳伯鏞表示，今年是充滿希望的一年，內部持續推動轉型及優化；據悉，嘉裕的轉型效益將逐步顯現，經營高層透露，今年本業將擺脫過去連 8 年虧損，開始賺錢，全年「有信心轉虧為盈」。閱讀全文...

鴻海增資印度子公司 6.2 億元 為生產亞馬遜電視棒鋪路

鴻海 (2317-TW) 昨 (15) 日公告，旗下鴻佰增資印度子公司 Foxconn Technology (India) Private Limited，總金額 16 億印度盧比、約當新台幣 6.2 億元，主要是為了在當地生產亞馬遜 Fire TV Stick 的新訂單。閱讀全文...

祥碩去年獲利年增 203% 每股賺 44.16 元創高 擬配 24 元現金股利

高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 昨 (15) 日公布去年財報，第四季稅後純益 7.33 億元，季減 16.61%，年增 204%，每股稅後純益 10.96 元，全年稅後純益 29.28 億元，年增 203%，每股稅後純益 44.16 元；受惠超微市占率大幅增加，加上自有品牌在中國拓展效益浮現，祥碩去年大賺四股本，創下歷史新高。閱讀全文...

中興電氫能佈局報捷 已拿下全球八大電信客戶訂單 南非政府力邀設廠

中興電 (1513-TW) 歷經十年鑄一劍，跨足氫能產業布局效益開始顯現，迎來商機爆發期，目前全球十大電信業者中，已有 8 家是中興電燃料電池客戶，南非政府甚至提供補助、力邀中興電前往設廠。閱讀全文...

集團整併擴張動作不停歇 生達、生泰明日同步暫停交易

製藥廠生達 (1720-TW) 與原料藥廠生泰 (1777-TW) 昨 (15) 日公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，今 (16) 日將暫停交易。生達集團旗下生展 (8279-TW) 今年初才宣布參與金穎生技 (1796-TW) 私募案，相隔兩個多月後，集團又有公司停牌，引發外界關注。閱讀全文...

汎德永業去年獲利年增近 5 成 EPS14.5 元創 4 年來新高

進口車商汎德永業 (2247-TW) 昨 (15) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 10.71 億元，年增 46.37%，每股純益 14.5 元，創 4 年來新高，也是連續 7 年賺逾 1 個股本；汎德永業董事會同時通過擬配發現金股利 11 元，同為新高水準，配息率 75.8%，以今日收盤價 240 元計算，現金殖利率 4.58%。閱讀全文...

聯合再生台灣、泰國兩地同步擴產 Q3 挑戰轉盈

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻昨 (15) 日指出，今年全球太陽能市況佳，將在台灣、泰國兩地同步擴產，其中，台灣自有模組產能將從 600MW，提升至 1GW，泰國電池產能也將增加 900MW，達 1.5GW，看好擴產後就可滿載，法人估，聯合再生第三季可望轉盈。閱讀全文...

郭明錤：AirPods 出貨年減逾 1 成 華通、燿華營運受波及

天風國際分析師郭明錤發布最新報告指出，預測今年蘋果 AirPods 出貨量恐年減 10-15%，與市場看法大相逕庭，並點名提供 SMT 方案的台廠華通 (2313-TW) 及燿華 (2367-TW) 恐成為最大輸家，雖然 TWS 市場仍快速成長，但市場焦點將從 AirPods 轉移至非蘋陣營。閱讀全文...

東科 - KY 出售中國兩廠股權明年 Q1 完成交割 處分利益逾 1 股本

音箱設備廠東科 - KY(5225-TW) 昨 (15) 日董事會決議，旗下中國兩間廠房惠陽東洋電子與惠陽東威電子所有股權，以人民幣 3.65 億元 (約新台幣 15.85 億元) 出售予尚南飛貿易公司，預計明年第 1 季完成股權交割，法人估，處份利益至少人民幣 2 億元 (約新台幣 9 億元)，超過東科 - KY 一個股本。閱讀全文...

Clubhouse 特性 黃天牧證實 台股恐有新監理漏洞與挑戰

立委李貴敏昨 (15) 日於財委會上質詢時表示，證交所與櫃買中心平常雖然有一套監視和預警制度，但目前最流行的 Clubhouse 因為語音無法留存的特性，是否會成為金管會監管漏洞，主委黃天牧坦言，確實是金管會新的監理挑戰。閱讀全文...