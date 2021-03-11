同欣電去年獲利近倍增 EPS 7.88元創六年新高

同欣電 (6271-TW) 今 (11) 日公布去年財報，第四季稅後純益 4.91 億元，季增 25.9%，年增 98.79%，每股稅後純益 2.73 元，全年稅後純益 14.51 億元，年增 95.55%，每股稅後純益 7.88 元；受惠手機 CIS 封裝需求強勁，同欣電產品組合大幅優化，去年三率三升，獲利近倍數成長，創近六年來新高。

同欣電董事會也通過去年盈餘分配，每股擬配發 5.5 元現金股利，依今日收盤價 202 元計算，殖利率約 2.72%。

同欣電去年第四季營收 32.86 億元，季增 14.26%，年增 57.53%，毛利率 29.95%，季增 0.31 個百分點，年增 5.74 個百分點，營益率 21.82%，季增 1.62 個百分點，年增 5.69 個百分點，稅後純益 4.91 億元，季增 25.9%，年增 98.79%，每股稅後純益 2.73 元。

同欣電去年營收 101.78 億元，年增 36.97%，毛利率 28.45%，年增 6.92 個百分點，營益率 19.7%，年增 7.43 個百分點，稅後純益 14.51 億元，年增 95.55%，每股稅後純益 7.88 元。

外資看好，同欣電主要客戶韋爾 (Will Semi) 今年在手機 CIS 市占率，將從 2020 年的 10%，提升至 2023 年的 17%，同欣電也可隨著客戶一同成長，加上在車用布局廣泛，包括車用 CIS、MEMS 壓力感測器與 LED 車用照明陶瓷基板，今年均可望搭上汽車產業復甦潮，增添營收成長力道。

外資估，同欣電今年營收約達 129 億元，年增 26%，獲利則可年增 43%，每股純益估達 11 元，將首度賺逾一股本。