中保科看好智慧城市建置需求潛力 今年營運可望再成長

中保科 (9917-TW)2020 年集團總產值已達 150 億元，對於今年營運成長動能，除了持續看好佈局有成的智慧城市，智慧建築市場也有斬獲，將發展更多項目增加營收，並耕耘物業管理、切入消費者市場，及推動餐飲經營，預估今年營收將再成長。

中保科 2020 年智慧城市相關業務占總體營收已達約 15%，公司持續看好智慧城市將成為下一波產業成長動能，並將物聯網整合經驗轉移到智慧城市解決方案。

中保科表示，去年智慧城市最大案是協助高雄市建置包括車種辨識、車流、人流監測和空氣品質監測等 11 項智慧城市解決方案，同時，包括新北市、台中新、台南市、桃園等地政府也有多個智慧城市解決方案在洽談中。

中保科受惠這幾年台商回流與政府積極推動都市更新與危老案，在智慧建築市場大有斬獲，業績連續兩年成長近 20%，看好整體大環境以及建商對於智慧建築的需求強勁，加上智慧建築已成新建案興建趨勢，中保科表示，會發展更多產品項目以增加營收。

目前，中保科在智慧建築長期服務客戶有國泰建設 (2501-TW)、忠泰建設、潤泰創新 (9945-TW)、宏普建設 (2536-TW) 等。客戶案場類型以住宅大樓佔 70% 為大宗、其次為商辦大樓 20%、商場或飯店 10%。

中保科去年新成立軟體公司史詩科技，籌劃中的「中保好生活 APP」預計今年 5 月上線 ，透過 APP 即能看到社區公告、領取包裹、掛號信甚至繳交管理費等，達成「一指搞定社區生活大小事」，提供社區住戶高效率的生活。

目前台灣約有 4 萬個社區，市場潛在待開發的社區數量將近 2.5 萬個，佔約 75%。