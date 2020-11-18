〈同欣電法說〉Q4營收估季增個位數續創高 明年CIS業績續強

封測廠同欣電 (6271-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理呂紹萍表示，第四季 CMOS 影像感測器 (CIS) 需求續強，加上車市回溫，營收可望達全年最高峰，估季增個位數，續寫新猷，毛利率也可望改善，明年則看好 CIS 業績持續成長。

呂紹萍指出，原先預期第三季營收季增 2 成，但受惠 CIS 強勁成長，以及車用產品回溫，實際營收優預期；同欣電第三季營收 28.76 億元，季增 39.41%，年增 50.81%。

展望明年，呂紹萍認為，受惠三大因素，包括中低階手機鏡頭像素持續升級，美中貿易戰後世界分為兩大系統，客戶有更多機會拿到高階產品訂單，以及汽車自動駕駛趨勢不變，帶動車用 CIS 需求，影像產品業務將持續成長。

呂紹萍指出，目前 CIS 晶圓重組 (RW) 月產能約 15-16 萬片，稼動率 9 成，預計到明年 2 月需求都相當健康，不過，針對市場傳言 CIS 漲價，他則指出暫時沒有計畫。

市場也關心未來產能規劃，呂紹萍補充，現階段大致可滿足客戶，目前正在洽談明年，公司已提前部署土建建築物、無塵室，待客戶需求確定，約花三個月時程，設備即可進駐廠房。

至於近期力成 (6239-TW)、日月光 (3711-TW) 相繼切入車用 CIS 封測領域，呂紹萍認為，車用 CIS 需求成長非常快速，勢必吸引同業加入，不過，車用開發時間長，同欣電與全球主要車用客戶合作已久，也持續開發新案，目前沒有太大隱憂，對競爭審慎看待。