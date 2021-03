橙的去年EPS 0.24元 今年前2月虧損續收斂

胎壓偵測器 (TPMS) 大廠橙的 (4554-TW) 今 (11) 日公布自結,去年第四季稅後純益 217 萬元,每股純益 0.1 元,已連 2 季獲利,全年每股純益 0.24 元;不過,今年前 2 月橙的仍處虧損狀態,稅後淨損 292 萬元,每股淨損 0.14 元,已較去年同期虧損的 410 萬元明顯收斂。

橙的表示,去年全球新車銷售和汽車 AM 市場皆受到疫情嚴重衝擊,不過,橙的過去即已針對中國 TPMS 強制安裝的新政策強化 OEM 布局,效益顯現,強勁的訂單需求不僅帶動全年中國 OEM 業務年增 1.4 倍以上,整體 OEM 業務占全年營收比重達 37.8%,是歷年來新高,緩和 AM 市場客戶銷售業績減少影響。

進入 2021 年後,橙的表示,近年來全力拓展歐洲 AM 市場逐漸開花結果,在新客戶加大拉貨下,前 2 月來自歐洲 AM 市場的業績年增 1.3 倍,使 AM 業務前 2 月營收占比達 61.6%。

橙的說明,儘管今年前 2 月仍處虧損,不過,OEM 客戶拉貨力道穩定,再加上費用嚴控,已較去年同期虧損的 410 萬元明顯收斂。

橙的正持續強化與既有包括美國 SMP、歐洲 PointS、MAkswheel、Hella 等售服市場通路合作,並持續拓展新通路,同時,積極發展更多客戶客製化 TPMS 產品的解決方案,瞄準重型卡車、客運等大型車輛 TPMS 系統加裝需求,全力布局全球重型車輛利基型市場,藉此增添新營運動能。