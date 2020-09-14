橙的攻利基產品有成 下半年營運優於上半年

汽車胎壓偵測器系統 (TPMS) 大廠橙的 (4554-TW) 連虧 2 個季度後，宣布近期藉由客戶端打入澳門輕軌列車供應鏈，橙的表示，進入第三季後歐洲客戶拉貨動能明顯轉強，下半年表現可望較上半年好，力拚下半年單季轉盈。

橙的除已切入中國最大客車廠宇通客車、中國前三大商用車廠北汽福田原廠 OEM 訂單以及 AM 維修的供應鏈外，自去年第二季起也開始供貨中華 (2204-TW) 電動機車 OEM TPMS 產品，近期獲用於澳門輕軌系統氹仔線的試車上。

橙的說明，儘管澳門輕軌列車供應占營業額比重相當小，但近年來持續強化客製化 TPMS 產品的技術規格，已逐漸拉大與同業間的差異化。

橙的強調，雖客車、商用車、電動車甚至輕軌列車等新車銷量數無法和乘用車相比，但因平均每車輪胎數量達 6-7 顆，且設計技術難度相對較高，可大幅提高旗下平均每組客製化 TPMS 系統產品的單價，有望隨著主要客戶的需求持續增加，挹注成長動能。

展望下半年，橙的表示，下半年與上半年最大差異是歐洲客戶拉貨力道大增，即將步入歐洲雪胎出貨旺季，可望一路延續至第四季，力拚全年回到過去的正常水準。

不過，由於台幣偏強，恐又有匯損干擾因素，今年橙的本業可望持續轉好，但仍力拚單季轉盈中。