塑化及橡膠廠獲利一起亮起來

疫苗在各國普及速度加快，全球景氣復甦力道逐漸轉強，使原物料報價上漲，激勵原物料族群漲勢強勁；而台達化、台橡及南港成為觀察指標。

【文／劉瓊雯】

隨著新冠肺炎疫苗供貨逐漸穩定，在各國的普及速度加快，全球景氣復甦的力道隨著疫情受控而逐漸增強，可以發現，伴隨著經濟成長的動能，在需求增加的情況下，全球大宗商品行情包含國際原油、塑化及金屬等原物料報價呈現上漲走勢，再加上各國透過財政及貨幣政策刺激經濟成長的方向不變，為原物料需求持續帶來利多，激勵不少原物料族群接棒走出一段漲幅。

在眾多原物料當中，與日常息息相關的是石油，美國石油重鎮德州在二月份遭到冰風暴襲擊，衝擊許多頁岩油暫停生產線，煉油廠運作停擺，帶動油價大漲，再加上 OPEC + 決議四月不增產，且沙烏地阿拉伯續維持每日減產一○○萬桶，刺激布蘭特原油油價從每桶六五美元以下，跳漲到逼近七○美元。

油價上漲 塑化報價飆

油價的大漲，塑化原料報價也飆升，使盤面上與塑化相關的族群表現活躍，台聚集團的台聚、台達化、華夏、亞聚，還有國喬、聯成等紛紛走出一段漲勢，龍頭台塑股價更是站回久違的百元關卡。台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化公布二月營收，分別來到一六三．六七億元、二五九．九二億元、二五二．二六億元、四一三．七三億元，年增率除台塑化之外，其餘也多有表現；台聚集團中又以台達化最亮眼，因主力產品ＰＳ（聚苯乙烯）及ＡＢＳ（聚碳酸酯和丙烯─丁二烯─苯乙烯共聚物）去年下半年價格暴漲，第四季單季ＥＰＳ達二．三元，推升全年ＥＰＳ來到五．五八元，獲利大增三．八二倍，表現優於市場預期，二月營收一二．三四億元，年增三八．五％。

除了石化受惠石油上漲表現優異之外，另一受惠的還有橡膠產業，在車市強勁復甦帶動輪胎需求暢旺的同時，再加上主要產地東南亞因天候問題及人力資源因素影響，供給出現疑慮，使天然橡膠大漲逾二○％，報價至每噸二一○○美元之上，並帶動合成橡膠價格走勢，上游原料ＳＢＲ（苯乙烯 - 丁二烯橡膠）、ＢＲ（丁二烯橡膠）報價強勁，從去年第四季開始至今年二月底為止分別上漲四○％及二○％，在盤面上台橡成為主要受惠者。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2134 期

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