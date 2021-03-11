電動車時代 電池大競賽

經歷車用晶片大缺貨的慘痛教訓，這回電動車廠積極卡位車用電池，而且相關供應鏈業者低調指出，車廠對於電池技術布局的深度與廣度遠超過想像，甚至在固態電池到氫能電池的領域，已經看到下一場新革命的開始。

【文／吳旻蓁】

今年以來，因晶圓代工產能不足導致車用晶片荒，已讓歐美各國意識到供應鏈自主的重要性，有鑑於此，美國總統拜登二月二十四日簽署了一份行政命令，表示將對關鍵產業供應鏈進行審查，釐清是否有過度依賴海外供應商的疑慮，尤其是中國，這當中就包含電動車電池。福特汽車執行長法利日前表示，「現在發生在台灣的晶片荒不能重演，我們需要在地製造的電動車鋰電池。」

美國與歐盟會如此憂心不是沒有理由的，因為作為下一個世代關鍵科技產品之一的電動車，勢將帶來新一波的產業革命與發展，尤其，在電動車系統中，電池因為決定了車子的效能、速度，甚至會連帶影響充電、其他車用軟體服務等，因此被稱為是電動車的「心臟」。

電池為電動車未來角力戰場

然而，如此重要的心臟，目前供應鏈幾乎集中在中國，據統計，全球鋰電池高達七成以上為中國製造，反觀美國則不及全球的十％，不僅如此，就連電池礦物和材料的精煉與生產，也多掌握在中國手中，專家指出，若繼續維持此局面，中國將是美歐兩強在發展電動車上致命的戰略弱點。由此可見，電池無疑是未來新汽車競賽中的關鍵戰場。

具有能量密度高、使用壽命長、充放電速度快及體積小等優點的鋰電池，是目前電動車中最普及的電池技術。鋰電池是透過四大關鍵材料所組成，包括正極（陰極）、負極（陽極）、電解液與隔離膜；其中，正極材料為主要材料，占了電池成本高達五○％以上。深入來看，正極材料不僅作為電極材料參與電池中的電化學反應，也是電池中鋰離子的主要來源，其活性與鋰離子分布等指標是影響鋰電池性能表現的最大關鍵；因此，正極材料的選用必須考量能量密度、功率密度、適用電壓、與電解液之間的安定性、可逆的電化學反應等條件。

鋰電池的正極材料繁多，大致上可分為鎳鈷錳（ＮＣＭ）、鎳鈷鋁（ＮＣＡ）的三元材料，以及磷酸鋰鐵（ＬＦＰ）兩大路線，為了製造更具優勢的電池，各國與各廠商對正極材料的選擇不盡相同，像是日本和韓國著重三元材料（ＮＣＭ），而中國則朝磷酸鐵鋰（ＬＦＰ）發展。不同材料有不同的優缺點，像是磷酸鐵鋰的特性在於壽命長、安全性高、成本低，但一大致命缺點是續航力低；而三元電池正好相反，擁有高出前者一半以上的能量密度，可跑得更遠、加速更快，但壽命相對是前者約一半的使用期，且安全性較低、成本較高。

鋰電池在業界屹立長達三○年，且過去十幾年來技術已大幅度躍進，不只能量密度和壽命提高約十倍，據統計，從二○一二～二○年，平均成本已經下降逾八成，是市場上極具競爭力的能源元件；值得注意的是，雖然鋰電池的成本不斷降低，卻依舊是電動車最大的成本來源，比重仍高達三到四成，再者，當前鋰電池有著衰退以及充電效率無法提升的問題，且最大的隱憂還是在於安全性。

因為鋰電池裡頭要有讓鋰離子能夠於其中游走導電的液態電解液，電極浸於其中，並用隔離膜隔開，這種構造的問題在於，不斷充放電循環之後，電解液體與固體的交界會發生結晶，導致電池效能下降，甚至可能因結晶刺破隔離膜，造成電池內部短路起火。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2134 期

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