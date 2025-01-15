〈焦點股〉油價衝高、拓展新應用 台聚反彈衝漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 11:25

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美國日前向俄羅斯石油實施更廣泛制裁，將迫使中國和印度等主要買家轉向中東、非洲和美洲尋求替代供應，進而提升油價及運輸成本，布蘭特原油價格一度衝上每桶 81.44 美元，來到近 4 個月新高。

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儘管哈瑪斯和以色列初步同意停火，以及美國政府機構預測 2025 年美國石油需求將保持穩定，使布蘭特原油期貨價格下跌，14 日收每桶 79.92 美元，油價仍維持近期高檔。