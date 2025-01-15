〈焦點股〉油價衝高、拓展新應用 台聚反彈衝漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 11:25
塑化股台聚 (1304-TW) 受惠近期油價來到高點，以及積極轉型拓展新塑化應用，激勵台聚集團今 (15) 日走強，谷底反彈衝上漲停，旗下華夏 (1305-TW)、亞聚 (1308-TW)、台達化 (1309-TW) 也有 3-6% 的漲幅。
美國日前向俄羅斯石油實施更廣泛制裁，將迫使中國和印度等主要買家轉向中東、非洲和美洲尋求替代供應，進而提升油價及運輸成本，布蘭特原油價格一度衝上每桶 81.44 美元，來到近 4 個月新高。
儘管哈瑪斯和以色列初步同意停火，以及美國政府機構預測 2025 年美國石油需求將保持穩定，使布蘭特原油期貨價格下跌，14 日收每桶 79.92 美元，油價仍維持近期高檔。
台聚日前法說會指出，將著重發展高端發泡和變性料兩大差異化產品，前者應用於高級運動鞋材，後者用於高階膠黏產品，並積極布局 CBC 在淨水除菌領域的應用，並已取得台灣、歐盟、美國等專利，將 CBC 應用擴展至公共場所、醫療院所等多元領域。
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