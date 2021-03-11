GameStop上沖下洗 最終守住7%漲幅 散戶彼此喊話：撐著別賣

受到網路鄉民熱烈追捧的「迷因股」(meme stock) 電玩零售商 GameStop (GME-US) 週三又出現瘋狂走勢，一度漲逾 40%，又重摔打回原形，且沒有任何消息與該走勢相關，其他所謂的「迷因股」也飆升至 1 月下旬反彈時的水準。

GameStop 週三一度飆漲 41%，高點達 348.50 美元，超越 1 月 27 日以來的最高收盤價，接著因為波動太過劇烈而遭暫停交易，重啟交易後卻又在約莫 12:30 全部吐回漲幅且一度重挫 12%，且跌破 200 美元。然而，午盤後再度拉升，最終上漲 7.33%，收 265 美元。

一些分析師認為，此走勢是因為 GameStop 的空軍撤退，平倉走人。

這波漲勢讓該公司市值達 187 億美元，成為 S&P 600 小型股指數中市值最高的企業。以週三盤中高點計算，GameStop 從上個月低點飆漲 800% ，但距離 1 月下旬時的高點仍低了 28%。

週三午盤 GameStop 成交量價值近 170 億美元，成為華爾街成交量第二大個股，超越蘋果 (AAPL-US)，僅次於特斯拉 (TSLA-US)。

Reddit 論壇的 WallStreetBets 上受散戶追捧的其他迷因股也出現大幅走勢，包括耳機製造商 Koss Corp(KOSS-US) 一度飆逾 100%，最終收漲 69.16%；電影院營運商 AMC Entertainment (AMC-US) 一度漲近 19%，終盤卻收挫 6.19%，但盤後公布財報，又回升 5.58%。

S3 Partners 預測分析總監 Ihor Dusaniwsky 認為，過去幾日來，GameStop 空軍的虧損超過 13 億美元，迫使一些投資者認賠回補而出現軋空行情。

根據 S3 Partners 數據，過去 7 日來空頭回補了約莫 300 萬股，價值 7.42 億美元。

Dusaniwsky 說：「隨著 GameStop 股價不斷上漲，我們會繼續看到空頭回補，因為越來越多空頭已經達到痛苦的極限，決定認賠殺出。」

軋空行情還能持續嗎？

經過 1 月社交媒體股狂潮洗禮後，股價飆升逾 1600% 的 GameStop 仍留住了一大批虔誠信徒。這波也激起軋空行情，迫使諸如 Melvin Capital 等對沖基金被迫進行空頭回補。

但進一步軋空的燃料可能逐漸耗盡。根據 S3 數據，目前 GameStop 的空單餘額比僅約 20.5%，為至少 3 年來最低點。

市場分析師曾指出，由於拜登政府推行的新一輪疫情紓困方案將挹注大量資金到市場，可望充盈散戶銀彈，讓他們再推升這些社交媒體論壇上的「迷因股」。

另外，GameStop 多頭也樂見該公司轉向電商的策略。

GameStop 預計 3 月 23 日公布財報。

WallStreetBets 上散戶大肆慶祝這波走勢，也彼此砥礪守住別賣出，也有一些散戶感嘆自己賣太早了，例如 Reddit 用戶 TheKingTodo 懊惱自己在 120 美元認賠拋售了全部 39 股 GME，表示「這種情況不會再次發生了。」