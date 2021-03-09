拜登發鈔 散戶料銀彈將至 迷因股齊漲、GameStop一度飆逾50%

受到電玩零售商 GameStop (GME-US) 轉型消息提振，以及市場預期投資者不久後可能會向股票市場注入新一輪的刺激措施資金， GameStop 週一飆漲 53%，最近受到散戶追捧的其他「迷因股」(meme stock) 也一起走強。

GameStop 終場上漲 41.21%，收 194.50 美元，先前一度達 210.87 美元，為 2 月 1 日以來最高水準。該公司 3 月 8 日宣布成立戰略委員會，有意拋棄實體店，轉向電商平台經營，令早盤飆漲 53% 之多。

其他 Reddit 論壇 WallStreetBets 散戶追捧的股票也上漲，一些市場觀察家將此趨勢歸因於參議院通過 1.9 兆美元刺激方案，可能很快批准向美國民眾直接發放 1400 美元，充盈散戶銀彈。

Susquehanna 金融集團衍生品策略共同主管 Christopher Murphy 表示，「可能刺激措施讓大家認為就快拿到很多錢了，一些錢就會流向股市，其中一些就可能流向 1 月下旬看到那些受到 Reddit 論壇追捧的股票。」

德意志銀行上個月針對散戶做的調查顯示，散戶會把自刺激措施拿到的錢花 1/3 在股市上，意味著資金流入量約 1700 億美元。

分析師表示，散戶一直是過去一年推漲股票和選擇權上漲的幾項因素之一。在德意志銀行調查中，53% 受訪者表示，過去也將刺激措施授予的資金部分投入股市。

其他 Reddit 上常被討論的股票週一也大漲，包括 AMC Entertainment (AMC-US) 上漲 15.4%、耳機製造商 Koss Corp(KOSS-US) 大漲 27.54%、美國最大房地產抵押貸款公司 Rocket Companies 上漲 3%。