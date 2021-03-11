〈政院打炒房〉囤房稅暫緩推出 政院憂波及78萬承租戶

行政院會今 (11) 日通過房地合一稅修法，但暫不處理囤房稅，行政院發言人羅秉成表示，政府擔心課徵囤房稅，房東會將成本轉嫁房客，以持有超過 4 房者來推算，每戶每年僅增加幾千元稅金，但可能有高達 78 萬承租戶受到波及。

政委龔明鑫指出，房地合一稅修法鎖定的對象比較清楚，遏止的行為也比較集中，而囤房稅需要地方政府的配合，還有房價城鄉差距等問題要考量，複雜程度相當高，因此，政府近期內最優先推動的就是房地合一稅，效果會較明顯。

羅秉成進一步說明，台灣房地產價格南北差異大，台北一戶較好的房子可能上億元，但在南部 10 間房子都沒有上億元，囤房定義的數量難以判定，例如，有些是繼承來的，只有持分，要算一個房子嗎？有些是建物好幾個門牌也算一間房子嗎？所以，定義與類型化是有些困難的。

羅秉成指出，課徵囤房稅確實有可能產生轉嫁效應，房東可能把稅金轉移給承租人，政府曾試算，假設以超過 4 間房以上為囤房標準，可能受到影響的承租戶有 78 萬戶之多，就會殃及無辜，這在國外都有相關案例，像是韓國，因此政府必須審慎評估。

羅秉成說，在野黨團提出各種版本的囤房稅法案，平均每戶每年約增加 4000-5000 元左右，但試想一下，持有者會因為被課稅，就迫使他將房屋出售嗎？他認為效果恐怕有限，「打炒房要打金主」，才能遏止刻意的短進短出操作，不要波及無辜。

財政部長蘇建榮指出，他知道在野黨有囤房稅的版本，但財政部一直以來的立場，就是優先推動房地合一稅。根據美國、韓國經驗，房屋稅提高，最後是反映在房租上，其中，韓國推出 20 幾次的打房措施，房價始終沒有下來、房租又一直漲，這樣等於讓剛畢業進入勞動市場的年輕人來承擔，並不公平。

羅秉成補充，轉嫁效應也可能是店家，若房東要調漲租金，消費民生也會受影響，房東有藉口說要漲租金，在預期效應下，「麵粉還沒漲、糕點就先漲價」，這情形要審慎評估，房地合一稅相對精準、對經濟衝擊不大，甚至可以健全房市。