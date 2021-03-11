〈美股盤後〉拜登週五牛肉上菜 道瓊創歷史新高

週三 (10 日) 最新經濟數據緩解通膨憂慮，美眾院通過拜登的「牛肉政策」 1.9 兆美元新紓困案，而拜登計畫於本週五 (12 日) 簽署生效，價值股領軍上漲，道瓊指數終場收紅逾 460 點，刷上新高紀錄，然而，科技股表現不佳，那指、費半終場收黑。

週三不負眾望美國眾議院最終以 220 票 (同意) 對 211 票 (反對) 通過拜登推動的 1.9 兆美元刺激法案，目前該法案已移交白宮，等待拜登簽署生效。白宮新聞秘書莎琪週三透露，拜登計劃在週五簽署 1.9 兆美元新刺激法案，「全速推進」落實這項法案。

地緣政治消息方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 將於 3 月 1 8 日將前往阿拉斯加，與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤，這是拜登上任以來的雙方政府高層的首次舉行面對面會議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.17 億例，死亡數突破 261 萬例，美國累計確診超過 2909 萬例，累計死亡數超過 52.7 萬。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 464.28 點，或 1.46%，收 32,297.02 點。

標普 500 指數上漲 23.37 點，或 0.60%，收 3,898.81 點。

那斯達克指數下跌 4.99 點，或 0.04%，收 13,068.83 點。

費城半導體指數下跌 52.89 點，或 1.80%，收 2,879.32 點。

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