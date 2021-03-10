台幣飆升新常態不復見？拋匯力道緩和 盤中升值不到1角

近日台北匯市升值壓力明顯緩和，新台幣今 (10) 日早盤最多僅升值 1.4 角，最高來到 28.25 元，不僅未能再衝破 28 元大關，也低於昨日的高點 28.225 元，盤中在升值 5 分左右震盪，反映外資短期匯出現象，同時，市場觀望美元和長天期美債殖利率的發展，使拋匯力道縮手。

新台幣今日以 28.36 元、升值 3 分開出後，隨即升值至 28.25 元，升值 1.4 角，已不若過去幾個月動輒飆漲超過 4 角的新常態，法人認為，此反映自 2 月下旬以來外資在台股多站在賣超的態勢，再加上長天期美債殖利率攀升，美國經濟前景復甦可期，使美元觸底後有回穩跡象，因而非美貨幣轉弱。

盤中新台幣在主要亞幣中表現仍相對偏強，升值逾 0.2%，反觀港幣、泰銖貶值 0.05% 左右，人民幣貶逾 0.1%，星元貶 0.2%，韓元更貶值近 0.5%。

由於美國財政部最快將於 4 月發布最新一期匯率報告，市場預期台灣很可能遭列入匯率操縱國名單，不過，法人認為，市場上拋匯力道減弱，短期台灣央行壓力減緩，預料台幣短線將守在 28 元之上。

台灣央行則指出，2 月美元供需已見相對平穩，市場本身在做調節，不過，匯市受太多因素影響，難以預測。

央行總裁楊金龍明日將赴立院進行業務報告，市場關注楊金龍將如何解讀接下來央行的匯率政策、對美國接下來發布匯率報告的看法，以及是否對 3 月 18 日登場的第一季理監事會議提前釋出利率政策風向。