匯市風雲變色 台幣收28.39元創牛年來新低 外資熱錢出走

新台幣兌美元匯率今 (9) 日盤中罕見未升上 27 字頭，最高僅來到 28.225 元，終場貶值 8.7 分，收在 28.39 元，為牛年開紅盤以來的低點，除了外資熱錢持續流出外，出口商與進口商也搶著進場拋補，外匯交投熱絡，總成交值達 26.495 億美元，外界關注新台幣強勢格局是否出現轉折點。

外資近來將台股當成提款機，連續 4 個交易日賣超近千億元，累計達 986.77 億元，電子股普遍回檔，導致台股震盪走弱。新台幣兌美元今天以 28.31 元開盤後，一反常態，最高僅升抵 28.225 元，實質交易區間重返 28 字頭。

由於美國 10 年期公債殖利率維持在 1.6% 的高檔水位，帶動外資持續匯出，回流無風險利率的資產，出口商也瘋狂湧入賣匯，上演你丟我撿的戲碼，部分進口商也伺機進場買入美元，帶動總成交值明顯放大。

新台幣兌美元終場收 28.39 元，貶 8.7 分，台北外匯市場成交值 17.81 億美元，元太外匯成交值 8.685 億美元，合計達 26.495 億美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 已升破 92 大關，一度升抵 3 個半月以來的高點，匯銀人士指出，台幣近 2 日升勢暫歇，預估短期維持在 28-28.3 元區間波動，雖然匯市風向丕變，但美債殖利率走升的幅度料將趨緩，台幣貶值空間有限，加上台灣半導體等製造業出口仍相當強勁，待修正後仍有走升的條件。

觀察今日亞幣走勢，韓元、新加坡幣兌美元約升值 0.33%，日圓升 0.26%，人民幣同步升 0.17%。歐元與英鎊也止貶回升，升幅約 0.4%。