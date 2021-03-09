協防台幣匯率 外幣保單額度放寬 壽險海外投資活水將增6900億元

為了穩定新台幣匯率，中央銀行去 (2020) 年建議鬆綁外幣保單額度上限，對此金管會今 (9) 日宣布，放寬外幣保單額度到 40%，壽險業新增不計入國外投資額度將增加 6900 億元。

過去一年，新台幣匯率累計升值 1.616 元，全年升幅 5.69%，創下三年新高；由於外幣保單銷售去年熱賣，占新契約保費 6 成左右，央行、壽險公會雙雙建議放寬外幣保單額度。

金管會今天表示，鑒於保戶對外幣保單的需求日益增加，且為提高經營外幣保單業務的壽險業者資產負債配置效率，以及保戶的匯率風險承受能力，因此決議將現行不計入國外投資額度計算公式中，保險業非投資型人身保險業務各種準備金的 35% ，提高為 40%。

金管會強調，為了避免以外幣保單各種準備金投資伊斯蘭債，而產生重複不計入國外投資額度的情形，因此將計算公式，再扣除以外幣保單各種準備金投資伊斯蘭債之總額。另外，本公式計算的不計入國外投資額度不得為負。

放寬外幣保單額度上限後，壽險業新增不計入國外投資額度將增加 6900 億元。

金管會已要求壽險公司銷售外幣保險商品，應建立控管機制，包括：業務員應辦妥招攬資格登錄後再行從事招攬、商品說明書或商品簡介，應依法令規定揭露相關警語，受理保戶投保應依相關規定對保戶進行電話訪問，及應與銷售通路間明確約定電訪結果異常案件的處理程序等。

另外，為強化人身保險業銷售外幣傳統型保單之匯率風險資訊揭露及招攬人員對匯率風險之說明，減少潛在之銷售爭議，金管會近期將研議修正「人身保險業辦理以外幣收付之非投資型人身保險業務應具備資格條件及注意事項」，有兩大重點：

一、 增訂人身保險業應於招攬時提供匯率風險說明書；且應採該保險商品收付幣別最近 10 年內之最高、平均及最低等 3 種匯率情境，以視覺化方式舉例說明保險給付折合新臺幣計算之金額、簽訂保險契約時收取之保險費折合新臺幣計算之金額，以及兩者之差額，以利消費者認知匯率風險。

二、 增訂人身保險業及其保險代理人、業務往來保險經紀人所屬招攬人員，於取得外幣傳統型保單資格登錄後，應每年參加其所屬公司舉辦之 1 小時匯率風險在職教育訓練課程；當年度未通過訓練者，所屬公司應暫停授權其次一年度招攬外幣傳統型保單，以督促人身保險業及其保險代理人、業務往來保險經紀人教導所屬招攬人員正確且充分說明匯率風險。