盤前財經大事搶先讀2021年03月10日

今日操盤前瞻

中國、美國 2 月 CPI

上週 EUIA 原油庫存

法說會：儒鴻、南亞、台達電、廣達、旭隼等

聯邦資金巿場利率透露端倪 華爾街對升息預期轉趨保守

管近期利率與通膨預期走升令市場揣測聯準會 (Fed) 可能介入調整，但 Fed 仍堅決維持鴿派訊號，周二 (9 日) 實質聯邦資金利率 (EFFR) 行情也顯示市場對 Fed 收緊貨幣政策的預期已逐漸趨緩。閱讀全文...

傳中國 3 大電動車商將回港第二上市 最快今年中啟動

據《路透》引述知情人士消息，在美上市造車新勢力三強蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 和理想汽車 (LI-US)，均計畫今年回香港上市，預計共可能籌集約 50 億美元。閱讀全文...

不受工作天數縮減影響 2 月出口 277.9 億美元連八紅

財政部昨 (9) 日公布 2 月出口值 277.9 億美元，較去年同期增加 9.7%，累計前 2 月出口值共 620.6 億美元，較去年同期增加 23.2%，連續 8 個月正成長。閱讀全文...

儒鴻品牌客戶一路成長到 2025 年 今年營運將創高

成衣需求強勁動能可望延續至下半年，儒鴻 (1476-TW) 董事長洪鎮海昨 (9) 日表示，訂單已可看到年底，品牌客戶包含 NIKE 與 UA 等營運將一路成長到 2025 年，儒鴻直接受惠，全年營運可望創歷史新高，同時受惠原物料價格走揚，ASP 將同步向上。閱讀全文...

科技股遭拋售 IC 設計四千金自高點回落逾 20% 摜破所有短均

隨著美債殖利率走揚，保守資金轉往無風險資產，風險資產遭到拋售，那斯達克、費半周一均重挫，台股昨 (9) 日表現也疲軟，尤其 IC 設計四千金矽力 - KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW) 與譜瑞 - KY(4966-TW)，均重挫半根跌停板以上，自高點回落達 20% 以上，摜破所有短天期均線。閱讀全文...