〈焦點股〉特斯拉單日暴漲近20% 台廠概念股齊歡騰

美國科技股周二止跌反彈，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 收盤暴漲近 20%，創下 1 年來單日最大漲幅紀錄，台廠概念股今 (10) 日股價也齊聲歡呼，包括台達電、同致、貿聯 - KY、胡連、健和興等，均獲得買盤青睞。

特斯拉日前受美債殖利率上升等影響，連續五天股價狂跌，市值一度蒸發近 1500 億美元，不過，在中國 2 月電動汽車銷售數據亮眼的激勵下，電動車股 9 日集體走升，特斯拉單日勁揚近 20%，回到 673 美元的價位，收復大半失土，蔚來汽車、小鵬汽車也都呈雙位數上漲。

特斯拉供應鏈今日受到激勵，普遍回神上漲，其中，茂達站上百元大關，一度攻抵漲停板 106.5 元，買氣熱絡；匯鑽科、富致盤中同步亮燈漲停；台達電歷經連日修正後，今日強彈逾 1%，最高來到 272 元；同致、貿聯、強茂、胡連及健和興等多檔概念股均為盤面強勢股。

電源大廠台達電 (2308-TW) 2 月營收 203.44 億元，月減 19%、年增 33.3%；累計前二月營收 454.39 億元，年增 31.4%，寫下同期新高。隨著全球加速生產電動車，台達電電動車收入延續雙位數成長趨勢，法人估今年可望大躍進成長 50%，將優於市場整體表現，第 4 季就能實現獲利。

ADAS 解決方案供應商同致 (3552-TW) 1 月自結稅後純益 1.01 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.18 元。同致目前有超過 70% 營收來自中國，受惠對岸車市銷售熱度不減，營收逐步走高。同致超音波感測器、鏡頭解決方案已取得美系電動車大廠訂單，法人估今年營收將達 116 億元，年增 63%，純益達 12.3 億元，EPS 上看 14 元。