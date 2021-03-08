三星計畫於本週在南韓推出平價版5G智慧型手機

南韓三星電子 (Samsung) 在週一 (8 日) 表示，將在南韓開始銷售新的 5G 平價智慧型手機 Galaxy A42，計畫於週五正式推出，價格親民，約為 449900 韓元 (400 美元)，是目前韓國出售的 5G 智慧型手機中價格最便宜的型號。

Galaxy A42 配備 6.6 吋顯示螢幕，後置 4 顆超規格鏡頭，搭載 4800 萬畫素的主向機鏡頭，8 百萬畫素的超廣角鏡頭，以及兩個 5 百萬畫素的深景與微距鏡頭。此外，該款新機正面還配有 200 萬畫素的自拍鏡頭。

內裝方面，該款手機具有 5000mAh 電量，並具有 4 GB RAM 和 128GB 內部儲存空間，支持外接 micro SD 卡擴展至 1 TB 記憶空間。事實上，早在去年，該款 A42 5G 手機就已在歐洲和東南亞的部分特定市場進行銷售。

根據市場研究機構 Counterpoint Research 的調查數據顯示，三星 2020 年在南韓智慧型手機市場的市佔率達到 65%，佔據主導地位，其次是蘋果 (AAPL-US) 的 20% 和 LG 電子的 13%。

針對全球市場，三星電子期望能夠通過更為平價版的 5G 智慧型手機進一步擴大市佔率，與此同時，其中國競爭對手華為仍在努力應對美國的制裁。

Counterpoint Research 的數據也顯示，三星電子在 2020 年全球智慧型手機市場持續佔據領先地位，但其市占率從 20% 降至 19%，出貨量從 2.968 億支降至 2.557 億支。

報告中預期，三星電子在今年將發布更多支援 5G 功能的 Galaxy A 系列，其中包括 A32、A52 和 A72。