DSCC：三星稱霸2020年折疊型手機市場 預測今年連莊

《韓聯社》9 日 (週二) 報導，一份最新的市場調查報告顯示，南韓三星電子 (005930-KR) 這家全世界最大的智慧型手機供應商，去年在全球的折疊式智慧型手機市場稱王，也預估在今年 2021 年仍會穩坐龍頭寶座。

根據 DSCC 在週二公開的調查報告，在整個 2020 年期間，三星在全球折疊式智慧型手機市場奪下 87% 的市占率、估計有 220 萬支。

DSCC 表示，三星 Z Flip 是 2020 年最暢銷的折疊式智慧型手機，其市占率將近一半。緊追在後的，也是由同公司所推出的 Z Fold2。

DSCC 在說明中提到，三星的折疊式智慧型手機，去年有大多數都出貨給南韓。這是由於 Z Flip 和 Z Flip 5G 在南韓市場取得成功，三星的折疊款手機，2020 年在南韓折疊式智慧型手機市場的這項區塊，拿下了過半市占。

而在今年，DSCC 預測三星仍將稱霸折疊式智慧型手機市場，預估該公司將拿下 81% 的市占率、估計占整體收益的 76%。

另根據市場研究機構 Counterpoint Research 日前發布的調查數據，2020 年三星在南韓智慧型手機市場的市佔率達 65%，其次是蘋果 (AAPL-US)iPhone 的 20% 和 LG 電子 (066570-KR) 的 13%。