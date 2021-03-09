勞斯萊斯Bergen Engines要賣俄羅斯 挪威可能出手制止

《路透社》9 日 (週二) 報導，北歐國家挪威的司法國安部部長於週二表示，有關英國企業勞斯萊斯 (Rolls-Royce)(RR-UK) 打算將旗下公司 Bergen Engines 的部分業務賣給俄羅斯企業一事，基於國家安全疑慮、挪威國家安全局 (National Security Agency，NSM)，很可能出手干預。Bergen Engines 是挪威海軍的供應商。

英國勞斯萊斯在今年 2 月 4 日宣布，作為經營重建的一環，已決定將旗下 Bergen Engines 的中速天然氣和柴油發動機業務，以 1.5 億歐元價碼賣給俄羅斯 Transmashholding 集團 (TMH) 所掌控的國際性分支機構 TMH International。

挪威是北大西洋公約組織 (North Atlantic Treaty Organization，NATO) 的成員之一，而 Bergen Engines 是挪威海軍的供應商。

挪威司法國安部部長 Monica Mæland 表示，勞斯萊斯將 Bergen Engines 賣給俄羅斯企業 Transmashholding，可能對挪威的國家安全造成威脅。為了在這項計畫進行檢討、並充分釐清相關的事實關係，認為手續有中斷的必要。