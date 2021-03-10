實力顛覆產業！券商喊買QuantumScape 激勵股價漲逾13%

電動車電池先驅 QuantumScape (QS-US) 又贏得一位多頭。Cowen 分析師 Gabe Daoud 週一發布追蹤報告，給予「買進」評級且目標價較其週一收盤價溢價 20%，儘管目前該公司仍在發展階段，但 Daoud 認為該公司的技術堅若磐石。

QuantumScape 為電動車研發的鋰金屬（lithium-metal）固態電池可提供更高的安全性和更多的續航里程，且充電更快速、成本更低，有成為電動車產業仙丹的潛力。Daoud 在報告中表示，「在經過 10 年研發後，QuantumScape 似乎準備要顛覆鋰離子電池產業。」

QuantumScape 在 2020 年末發布一些令人鼓舞的電池數據，但這些數據均在單層電池上，所以下一階段挑戰就是在多層電池上測試，這樣會更接近最終的電池形式，才能套用在電動車上。

今年 2 月，QuantumScape 宣布成功測試四層系統，並喻之為里程碑。該公司補充，「下一步包括打造商業化尺寸的電池，年底之前從 4 層增加至 8 到 10 層，並優化製程。」

全面商業化還需要數年時間，電動車產業仍相較小規模但發展相當快速。Daoud 估計今年電動車的電池需求將達 1340 億瓦時，到 2030 年可望成長 13 倍，讓電動車電池產業價值 2300 億美元。(一顆 AAA 電池擁有約 2 瓦時的電池容量)

QuantumScape 要再過 5 年才會生產電池，但 Dauod 估計該公司 2030 年之前可拿下 4% 至 5% 市占率，相當於銷售額約 100 億美元。

從現在到 2030 年還有很長的一條路，但預期的銷售水準支撐該分析師給予 57 美元的目標價，整個公司估值約莫 250 億美元，基於該公司在外流通股近 4.48 億股 (含股票權證和認股權)。

加上此回新德的「買進」評級，Quantum 已經擁有 2 個分析師給予買進評級，以及兩個持有評級，分析師平均目標價約莫每股 56 美元。

QuantumScape 週二大漲 13.46% 至 53.18 美元，盤後續漲 2.6% 以上。週二科技股引領美股上漲，科技股加權的那斯達克指數收高 3.86%，S&P 500 指數也上漲 1.42%，道指上漲 0.1%。