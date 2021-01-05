妖股現原形？QuantumScape開年重挫40%以上

電動汽車電池先驅 QuantumScape (QS-US) 以史詩般大漲告別 2020 年，但 2021 開年第一天就暴跌 40% 以上。

Quantumscape 2020 年收在 84.45 美元，但週一下跌 34.49 美元或 40.84%，收 49.96 美元。

這樣的開年相當嚴峻，且沒有多大的新聞傳出，但該公司股東應該也習慣該股的劇烈波動了，畢竟從該股低點到 2020 年 12 月觸及的高點，該股爆升 1000% 以上。

在股價最高點時，QuantumScape 一度是全美市值第二大的汽車公司，僅次於特斯拉 (TSLA-US)，當時基於完全稀釋的流通股，市值近 600 億美元，與傳統車廠龍頭通用汽車 (GM-US) 並駕齊驅，其背後金主包括比爾蓋茲、福斯汽車。

目前 QuantumScape 市值約莫 250 億美元，大型汽車供應商 Magna International (MGA-US) 的市值大概 210 億美元。

QuantumScape 正在開發下一代電動汽車使用的鋰離子電池。該公司的電池使用純鋰金屬陽極，沒有液體電解質，即鋰金屬固態電池，這在其他電池中很常見，例如常規的 AAA 電池，這樣的組合能讓充電速度更快、續航里程更遠，以及更高的安全性。

但這並不保證成功，Quantum 目前處於投產前階段，後續幾年預期也不會有可觀的銷售量，遠不似特斯拉、通用和 Magna 這些年度銷售量動輒數百億美元的企業。

目前尚不清楚驅動 Quantum 股價崩跌的因素，華爾街分析師也尚未發佈新研究報告，僅眾包研究平台《Seeking Alpha》有文章提到應謹慎看待 Quantum 的技術。

這波下跌的背後也有可能是所謂的 1 月效應全面展開的結果。前一年大漲的股票有時會在新一年開頭因投資者獲利了結而股價重挫，因為投資者可以將換回的現金立刻用於其他地方，同時也免去繳交許多月的投資所得稅。

以 Quantum 股票而言，這程度的下跌和先前漲勢的規模都可成比例，兩者都相當巨大。然而，Quantum 股票價值到底多少很難說，只有 - 伯恩斯坦（Bernstein）分析師 Mark Newman 追蹤該股票。他的目標價是 28 美元，市值估計 130 億美元，僅略大於當前市值的一半。