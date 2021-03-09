〈美股早盤〉科技股回神 那指費半勁揚逾2% 特斯拉重回600美元關卡

鑑於美債殖利率回落，科技股周二 (9 日) 全面強彈。截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或 0.6％，昨日陷入修正的那斯達克指數飆 2.4%，標普 500 指數漲 1.2%，費半成份股全線上揚，大漲 3.6%。

特斯拉 (TSLA-US) 開盤漲逾 7％，重回 600 美元大關，FAANG 開盤均漲逾 2％。那斯達克指數昨日自高位回落 10% 陷入修正，反觀道瓊工業指數表現亮眼，在周期性類股帶動下，道瓊昨收於歷史次高。

繼昨日重回 1 年多高位後，10 年期美債殖利率周二回落至 1.542％。市場將密切關注美國財政部未來幾天的公債拍賣，共計三場的拍賣總額為 1200 億美元。

市場認為，債市穩定可望幫助科技股彌補部分損失。有基金經理表示，儘管防疫限制措施已放寬，因購物習慣出現轉變，許多公司仍將受惠於線上購物與電子遊戲需求。

紓困案部分，美國眾議院最快周二通過最新版的 1.9 兆美元刺激法案，預計拜登將在 3 月 14 日以前簽署立法，可望為市場增添更多信心。

截至台北時間周二 (9 日)22 時許：

道瓊指數上漲 182.40 點或 0.57%，暫報 31984.84 點

那斯達克上漲 301.65 點或 2.39%，暫報 12910.81 點

標普 500 指數上漲 47.03 點或 1.23%，暫報 3868.38 點

費半上漲 98.20 或 3.55%，暫報 2860.96 點

台積電 ADR 上漲 3.57% 至每股 118.00 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.542%

紐約輕原油下跌 0.08% 至每桶 65.00 美元

布蘭特原油上漲 0.15% 至每桶 68.34 美元

黃金上漲 2.20% 至每盎司 1714.90 美元

美元指數下跌 0.28% 至 92.075 點

那斯達克綜合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 6.80％，至 248.50 美元。

港交所文件指出，百度集團已通過上市聆訊，將正式啟動赴港二次上市的招股程序。陸媒報導稱，百度計劃 3 月完成在港上市，集資規模估達 50 億美元。

PayPal(PYPL-US) 早盤上漲 5.06％，至 237.52 美元。

PayPal 宣布收購以色列新創 Curv，未來將整併至自家的加密貨幣部門，藉此強化加密貨幣及數位資產相關應用，預計今年第 1 季完成收購交易。

AerCap(AER-US) 早盤下跌 4.21％，至 55.11 美元。

荷蘭飛機租賃商 AerCap Holdings 周二 (9 日) 證實，正在和奇異 (GE-US) 就收購後者飛機租賃業務一事進行討論。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 NFIB 小型企業信心報 95.8，預期 96.0，前值 95.0

華爾街分析：

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 認為，債券殖利率漲勢多半已發揮作用，當前的殖利率水平確實會吸引更多買家湧入市場，這得以讓債市平靜下來。

RDM Financial 投資長 Michael Sheldon 表示，目前為止，科技股在歷經跌勢後已有所反彈，多數投資人在中長期仍對科技股保持樂觀態度。

Bespoke Investment Group 分析師 Paul Hickey 表示，在高成長科技股昨日歷經重大挫敗後，那斯達克指數正在尋求擺脫窘境，債券殖利率雖然回落，我們將觀察當前水平是否能維持不變。