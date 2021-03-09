類股輪動重傷科技股 蘋果瀕臨熊市、那指回跌逾10%陷入修正

類股輪動促使科技股重挫，銀行、工業等重啟受益股上漲，讓那斯達克和道瓊指數極度分化。那斯達克綜合指數周一 (8 日) 收盤重挫 2.4%，從高點回跌幅度已達 10% 修正定義，蘋果股價 (AAPL-US) 收在逾三個月新低，自高點回跌幅度日益接近 20% 的熊市定義。

蘋果收盤下跌 4.17% 至每股 116.36 美元，從 1 月 26 日歷史高點算起回跌 18.7%，如今市值已跌破 2 兆美元整數關卡，周一報 1.96 兆美元。假如蘋果續跌至每股 114.53 美元以下，就符合回跌 20% 的熊市或空頭定義。過去三個月來，蘋果共下跌 5.7%。

由那指前百大非金融類股組成的那斯達克 100 指數也回跌逾 10%、陷入修正，反觀道瓊指數表現出色，盤中甚至創歷史新高。這是 1993 年至今，道瓊和那斯達克 100 分歧最大的一次。

FBB Capital Partners 研究部門主管 Mike Bailey 說：「投資人看好經濟復甦，希望隨著經濟基本面改善，持有科技股和成長股之外，股價較合理的大型股票，帶動道瓊攀升至新高。」

道瓊 30 檔藍籌股周一收盤僅五檔收黑，迪士尼、Visa、高盛和 Home Depot 大漲，那斯達克 100 則隨著蘋果、特斯拉下挫。先前炙手可熱的借殼上市相關股票，在這波類股輪動中摔得更重。