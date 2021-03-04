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ARK每日追蹤：續抄底PLTE、TDOC 再減持台積電、騰訊、Google

ARK每日追蹤　(圖片：AFP)
ARK每日追蹤　(圖片：AFP)

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 3 日之個股進出明細。

買進 賣出
KSPILI GOOGL
VEEV BMY
TXG RHHBY
SRPT PSTI
RPTX TSM
ONEM TCEHY
MASS NTDOY
BFLY ICE
CMLF BIDU
CDXS BEBE
ACCD DE
ADPT FLIR
TDOC ZM
FATE NVDA
BLI API
U  
ZM  
BEAM  
PLTR  
EXPC  
ESLT  
AONE  

週三 (3 日) ARK 系列基金繼續調整手上持股，趁本波修正繼續增持 PLTR、ZM、TDOC 等傳統上 ARK 相當看好之個股。

另外，ARK 系列基金也繼續順應科技股普跌，減持 Google、台積電 ADR、騰訊等權值股。

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