特斯拉股價大跳水 分析師：這是一個很好的買點

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在近日大幅下跌，昨日 (1 日) 收跌 5.84%，報 563.00 美元，該股更是已經自高點下跌了 33%，許多投資人紛紛表示不看好。不過，證券公司 Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，特斯拉股價近期下跌，正是很好的買入時機。

Ives 在一份報告中表示，正在尋求大量買入機會的投資人，應該要去考慮特斯拉。他認為，最近幾週，有三項因素造成了特斯拉股價的下跌，包含在全球電動車領域競爭加劇的情形下，對該公司估值過高的擔憂、晶片供應短缺以及中國市場對於電動車需求持續減少。

但是，Ives 認為，現在並不是驚慌的時候，因為近期電動車股票的下跌將會是短暫的。他表示，受惠稅收優惠和拜登政府的綠色能源政策，將有助於刺激未來幾個月對電動車的大量需求，因此電動車領域的基本面依然強勁。

Ives 預估，到 2030 年，電動車的銷量將佔全球所有汽車銷量的 20%，較目前的 3% 大幅增長。

Ives 也指出，特斯拉還有很大的上漲空間，他預計該公司的市值將在年底前達到 1 兆美元。假設特斯拉的在外流通股分數保持不變，那麼依據特斯拉在週一的市值為 5740 億美元來看，還有 75% 的上漲空間才能達到 1 兆美元的預估。

不過，特斯拉正面臨來自傳統汽車大廠的市場競爭，也有越來越多的汽車製造商計劃逐步淘汰燃油車。瑞典車商 Volvo 就表示目標到 2030 年，該公司所有車型將全部採用純電動驅動，並將在未來幾年內推出一系列的電動車款。

上個月，福特汽車也宣布投入 10 億美元於德國科隆廠，將其改造為該公司在歐洲的首座電動車工廠，並計劃 2030 年前在歐洲市場實現全電動車的產品陣容。