眾院放行1.9兆美元紓困案無懸念 參院這關才是挑戰

美國總統拜登的 1.9 兆美元紓困案將在週五 (26 日) 於眾議院進行表決，市場預期以民主黨在眾院的優勢，通過法案並無懸念，不過在送至參院後則是場硬仗，外界認為部份核心條款恐無法順利通過。

參、眾兩院都打算通過這項紓困案，並於 3 月 14 日這個關乎於百萬失業美國人的關鍵計劃到期前，將法案送給拜登簽署。

然而，參議院對於紓困案內容並不照單全收，已表示現有刺激方案可能面臨重大修改。上調最低工資至每小時 15 美元的條款首當其衝。該條款甚至在民主黨內部也出現不同看法，已有部分民主黨參議員表態反對。

不過，眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和其他民主黨高層人士仍堅持在紓困案中放進維持最低工資上漲條款，即使是週四參議院負責詮釋議事章程的獨仲裁員已作出裁定，民主黨人不能將每小時 15 美元的最低工資納入規模 1.9 兆美元的紓困案。

同時，共和黨方面也有自己版本的最低工資法案。部分共和黨參議員提議將時薪提高到每小時 10 美元。但該法案包含一項條款，該條款要求所有雇主驗證僱員身份 (E-Verify) ，以確保「合法授權的工人」才能調漲薪水，這將遭到民主黨方面的強烈反對。

市場分析認為，15 美元的最低工資一直是民主與共和兩黨爭議的焦點，一旦刺激法案因此規模縮小或者再度延後，金融市場可能再度面臨拋售的風險。

拜登 1.9 兆美元紓困案包含對大部份美國民眾發放 1400 美元的現金支票、每週 400 美元的失業保險金補充計劃和一項擴展計劃直到 8 月 29 日、為擴大接種疫苗提供金援、重新開放學校，及未來四年將聯邦最低時薪調高到 15 美元等。

儘管經濟學家同意在經濟復甦階段時，額外的刺激可以為勞工提供強大的安全網。但是他們不認同高達 1.9 兆美元紓困案的必要性。