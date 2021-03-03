參院將開始1.9兆財政刺激辯論！拜登仍面臨民主黨人質疑

白宮政府想要迅速通過 1.9 兆美元的新財政刺激計劃，美國總統拜登 (Joe Biden) 面臨的最後障礙，最重要即是要解決參議院民主黨議員之質疑：「如何確保財政支出，發放到真正需要的人手上」。

共和黨正指責民主黨在美國經濟即將加速之際，卻還要實行規模龐大的 1.9 兆美元刺激，而少數溫和派參議員也正在推動 1.9 兆美元刺激計劃作出調整，以減少財政刺激流向較不受新冠疫情影響的美國民眾。

拜登政府一直主張，財政刺激不夠大的風險，將大於財政刺激過度的風險，拜登已經敦促民主黨議員，需優先讓 1.9 兆美元財政刺激在國會獲得通過。

美國參議院計畫最快週三 (3 日) 下午將正式 1.9 兆美元財政刺激展開辯論，部分民主黨議員亦表示，新財政刺激的審議速度必須加快，因 3 月中旬先前延長的一些紓困措施也將開始到期。

參議院財政委員會主席 Ron Wyden 表示：「總而言之，我們必須快點將法案完成，因為到期日就在眼前了。」

民主黨也正在爭取在最快將於週四 (4 日) 開始的修訂程序之前，解決朝野對於新財政刺激的意見分歧，有鑑於兩黨在參議院各占 50 席次，若有民主黨人「倒戈」不支持該法案，那麼新財政刺激的某些條款，即可能需要重新進入調整程序。

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