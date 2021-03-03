歐元區2月綜合PMI終值升至48.8 仍呈現萎縮

根據 IHS Markit 在週三 (3 日) 公布的最新數據顯示，防疫封所措施持續對服務業造成打擊，歐元區經濟幾乎確定將陷入雙底衰退。不過，在疫苗廣泛推出的情況下，樂觀情緒升至 3 年高位。

數據顯示，歐元區 2 月綜合採購經理人指數 (PMI) 從 1 月份的 47.8 升至 48.8，高於初值的 48.1，仍低成長與萎縮的榮枯分界線 50。報告中指出，綜合 PMI 的成長在很大程度上受惠於製造業創紀錄的成長。

在防疫封所持續下，歐元區 2 月服務業 PMI 升至 45.7，高於 1 月份的 45.4 和市場預估的 44.7，但仍遠低於榮枯分界線 50。服務業就業指標由 49.8 上升到 50.2。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，商業活動連續第四個月下降，使歐元區經濟步入雙底衰退。由於疫情相關的限制，許多飯店服務業仍在苦苦掙扎，但是製造業發展良好，緩解了封鎖措施對整體經濟的衝擊。

衡量樂觀信心的未來產出指標則是由 64.2 上升到 67.0。儘管在交貨量減少、推出延誤和一些社會的抵制和阻礙下，疫苗的接種進度落後，但人們仍預期這些困難將能被排除。

Williamson 表示，疫苗的持續推出希望以及防疫相關封鎖限制的鎖檢，有助於使商業信心升至 3 年來的新高。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 認為，只有在今年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。