受惠需求強勁 歐元區2月份製造業PMI創新高

根據 IHS Markit 在週一 (1 日) 公布的調查顯示，由於對產品製造需求強勁，歐元區 2 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值意外上升至 57.9，超過市場預期的 57.7，創下 3 年來新高。

數據顯示，歐元區 2 月份製造業 PMI 從 1 月份的 54.8 躍升至 57.9，創下 3 年來新高，超過市場原先預估的 57.7，高於 50 的榮枯線。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，今年迄今為止，製造業已成為歐元區經濟中的亮點。製造業穩定成長顯然有助於彌補消費者相關部門受到的衝擊，並減輕許多國家在封鎖措施影響下，經濟成長有限的情況。

Williamson 也表示，假設疫苗的推出可以促進服務業的成長和並使得製造業持續強勁成長，今年下半就有望可以看見強勁的復甦。

據先前的一項民意調查顯示，歐元區經濟似乎正處於雙底衰退當中，該國經濟預期將在本季萎縮 0.8%，而 2020 全年歐元區經濟預期下跌 6.9%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 則認為，只有在疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。

歐元區今年 1 月投資者信心指數近一年來首次升至正值，從 12 月的 - 2.7 升至 1.3，並高於市場預期的 0.7，並且連續兩個月上升，為去年 2 月以來最高。

期間內，現況指數由前值的 - 30.3，續改善至 - 26.5，創下去年 3 月以來新高，預期指數則由前值的 29.3，續升至 33.5，創下新高。