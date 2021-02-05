歐元區12月零售銷售額月增2.0% 超過市場預期

根據歐盟統計局 (Eurostat) 最新公布的數據顯示，受惠於年底聖誕節期間衣服、鞋子等禮品需求的激增，歐元區 12 月零售業反彈超出預期，法國和比利時更出現了兩位數的月度漲幅。

數據顯示，歐元區 12 月零售銷售額較上個月增長 2.0%，高於市場預期的 1.6%。與上年同期相比，儘管受到新冠肺炎疫情的衝擊，該數據仍增長了 0.6 個百分點，是經濟學家所預期的兩倍。

從類別上來看，服飾和鞋類的銷售額在 12 月猛增了 12.4%，遠好於 11 月份的下跌 30.5%。電器和家具則是下跌了 7%，電腦設備下跌 1.4%，書籍、醫藥也呈現小幅下滑。

零售額數據也顯現出各國消費者需求，法國 12 月零售銷售額月增 22.3%，比利時則增長了 15.9%，抵消了德國的下跌 9.6%。

與 2019 年同期相比，歐元區 12 月食品、飲料和香煙的零售額增長了 5.6%，彌補了因疫情期間旅遊限制造成的汽油銷量下滑。此外，非食品產品的銷售額也年減 0.8%。

在新一波疫情導致的防疫封鎖封鎖重啟的情況下，歐元區第四季國內生產總值 (GDP) 初值較上一季衰減 0.7%，但好於市場預期的萎縮 1.7%。與前年同期相比衰減 5.1%，好於市場預期的下滑 6.1%。歐盟統計局表示，歐元區第四季 GDP 下滑，與疫情防疫限制措施有關。

在這種情況下，國際貨幣基金 (IMF) 對 2021 年歐元區的經濟成長預期調降 1 個百分點，至成長 4.2%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 認為，只有在明年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。