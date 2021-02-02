歐元區第四季GDP季減0.7% 全年GDP下跌6.8%

根據歐盟統計局 (Eurostat) 在週二 (2 日) 公布的最新數據顯示，在新一波疫情導致的防疫封鎖封鎖重啟的情況下，歐元區經濟在 2020 年第四季呈現萎縮，但跌幅小於預期，主要受惠於德國和西班牙經濟仍實現了小幅成長。

數據顯示，歐元區第四季國內生產總值 (GDP) 初值較上一季下跌 0.7%，但好於市場預期的萎縮 1.7%。與前年同期相比，則下跌 5.1%，好於市場預期的下跌 6.1%。

歐元區去年第四季 GDP 季減 0.7%(圖片：Eurostat)

報告中指出，歐元區第二和第三大經濟體法國和義大利拉低了第四季整體經濟成長結果，法國第四季 GDP 下跌了 1.3%，義大利第四季 GDP 則下跌了 2.0%。不過，同時，德國第四季 GDP 較上一季增長了 0.1%，西班牙也增長了 0.4%。

歐盟統計局也表示，根據季節調整後的數據顯示，歐元區 2020 年全年 GDP 初值下跌 6.8%。

由於新冠肺炎變種病毒的蔓延，每日新增病例數持續增加，歐元區各國政府決定擴大或重新實行封鎖措施，以遏制疫情擴散。歐盟統計局表示，歐元區第四季 GDP 下滑，與疫情防疫限制措施有關。

在這種情況下，國際貨幣基金組織下調了對 2021 年歐元區的經濟成長預期，下調了 1 個百分點，至成長 4.2%。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 則認為，只有在明年疫苗能夠供應給所有歐洲人的情況下，經濟才可能會恢復到疫情前水平或是更高。