日媒：今年東京奧運 日本政府傾向不開放國外遊客觀賽

根據日本《每日新聞》週三 (3 日) 報導，有多位消息人士透露，關於今年夏天的東京奧運、帕奧是否開放國外觀眾到日本觀賽的問題，日本政府考量輿論對於疫情擴大的懸念，似乎正朝著否定方向進行。當局將於月內，在與國際奧林匹克委員會 (IOC) 等單位商討後，再來作出最後決定。另外關於日本民眾觀賽的部分，包含開放與否及規模大小等問題也將持續的進行討論。

日本政府在去年 12 月的時候，與主辦單位的東奧組委會及東京都所整理出的中間報告提到，有關入場觀眾的人數上限還有國外觀眾的相關問題，會在今年春天之前衡量疫情狀況來作出決定。

雖然英國等其他國家的疫苗接種正持續進行，但是變種病毒株也在歐洲等地橫行。考量如此狀況，由於東奧開賽擺在第一優先，當局也因而決定強化邊境管制。有日本政府的官員表示，以當前情況來看，要開放國外觀眾是不可能的。

日本原本對於東京奧運滿懷期待，預測將有上百萬的國外遊客到日本觀賽，政經界也都看好國外遊客所帶來的龐大觀光財。日本首相菅義偉也期盼東京奧運能為受到疫情重創的日本經濟帶來活水，卻也因為長子招待總務省官員用餐的風波而流失了向心力。

另一方面，國際奧委會則是擔心今年東奧賽事的舉辦若以失敗收場，明年 2 月的北京冬奧還有 2024 年的巴黎奧運也將受到不良影響。為此，一般認為日本政府的決定，也應該會得到國際奧委會的認同。

關於東奧是否開放國外遊客觀賽的問題，國際奧委會主席巴赫 (Thomas Bach) 在今年 2 月 24 日的時候表示，必須在 4 月或 5 月初時作出決定；東奧組委會會長橋本聖子也表示在展開聖火傳遞的 3 月 25 日前後，會就相關問題表示意見。

在週三 (3 日) 晚間，橋本聖子、東京都知事小池百合子、東京奧運擔當大臣丸川珠代，也將與國際奧委會主委巴赫以及國際帕拉林匹克委員會 (IPC) 主席帕森斯 (Andrew Parsons) 就開放觀眾入場的問題來進行相關討論。