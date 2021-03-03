高盛繼續看好大宗商品：需求推動的結構性牛市已到

早早主張大宗商品行情長期看漲的高盛，在最新的報告中再度強調，大宗商品「結構性牛市」的到來不容忽視。

由 Jeffrey Currie 帶領的高盛分析師指出，大宗商品新一輪的結構性牛市已經開始，除了可可和鋅之外，所有市場都出現了結構性的供應短缺。

高盛強調，本輪牛市是由需求推動的，而不是來自供給面。

報告指出，政府與經濟互動的方式發生了變化，美國國會已通過 9500 億美元刺激計畫、歐盟提出的綠色倡議、中國復原周期加快，美國拜登政府的 1.9 兆美元援助計畫正蓄勢待發。

此外，中美雙方都在加快削減主要供應鏈的步伐，中國正考慮限制稀土出口，而白宮則下令對美國供應鏈的脆弱性進行審查。

高盛用「REV」來描述當前的發展，意即再分配 (Redistributional) 政策、環境 ( Environmental) 政策和供應鏈計畫的多功能性 (Versatility)。高盛指出，經濟封鎖造成了服務消費和商品消費之間的裂痕，產生了家庭和政府的額外需求，他們希望在刺激活動的同時，最大程度降低病毒傳播。

高盛主張，所有這些市場的供應都在追逐更高的需求，但需求沒能趕上，這導致了需求拉動通膨的壓力，在抵禦通膨上，大宗商品一直是最佳的避險工具。

高盛提高了對石油、金屬和農產品的預測，下調黃金的預測，整體來看，預測未來 12 個月大宗商品指數的回報為 15.5%。