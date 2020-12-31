商品大王羅傑斯：2021年全球股市泡沫會越來越大

經歷 2020 年的劇烈震盪，「商品大王」羅傑斯 (Jim Rogers) 對 2021 年金融市場抱持高度謹慎態度，並警告全球股市泡沫會越來越大，甚至 2021 年之內就會破裂。此外，他仍看好鐵礦砂、銅與金銀是非常值得投資的商品。

隨著美股頻創新高，泡沫聲浪也隨之高漲，羅傑斯日前接受 BBC 訪問提出看法，他認為美股尚未徹底泡沫化，但不可否認的是，在某些特定的領域，比如電動汽車股票，大科技股票等，泡沫的跡象已經很明顯，甚至還不限於美股，已經成了全球現象。

羅傑斯進一步指出，進入 2021 年，這泡沫也許還會變得越來越大。明年稍晚泡沫可能就會破滅，到時候許多人就有苦頭吃了。但短期之內，他並沒有那麼擔心，因為拜登政府還是樂於花錢，而且肯定會那麼做。

除了股市，羅傑斯認為債券顯然也處於泡沫當中，還有許多地方的房地產也泡沫化了。他認為，唯一還稱得上低廉的資產，只剩下大宗商品，但黃金是例外。

羅傑斯認為現在許多人被迫賣出黃金，並不是不看好黃金，而是受到疫情影響財務狀況惡化，例如全球最大的黃金市場印度，許多人正無奈地拋售黃金。等這波盤整過後，他將買進更多黃金。

不過比起黃金，羅傑斯更看好白銀，因為銀價目前離歷史高點尚有 50% 到 60% 的差距。

說起 2020 年表現最佳的大宗商品，非鐵礦砂莫屬，羅傑斯也看好其後市，原因在於台自中國的強勁需求將延續，而全球鐵礦砂產量也受疫情影響減少很多，供應吃緊的狀況下，支撐鐵礦砂堅挺。

與此同時，銅價也大幅上漲，除了投資人樂觀疫苗施打後經濟復甦，更重要的原因是電動車的迅速崛起，電動車的銅使用量是傳統汽車的五、六倍，帶動了銅的需求大增。但羅傑斯告誡投資人不可過度樂觀，多數人堅信 2021 年全球經濟會更加出色，很大的原因是，2020 年的堪稱是災難性的表現，他甚至感嘆 2021 年的一切都太糟了。