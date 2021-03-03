〈車市〉改款CAMRY首見百萬元以下版本 和泰車衝銷量

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (3) 日正式發表 TOYOTA ALL NEW CAMRY，為因應市場需求，日本進口 ALL NEW CAMRY 除了原有 2.5L HYBRID 動力，全新導入新世代 Dynamic Force2.0L 汽油引擎，價格僅 92.9 萬元起，也是首次進口款 CAMRY 價格壓到百萬元下，和泰車預估，月銷量可達 300-400 台，坐穩中大型房車級距冠軍。

TOYOTA CAMRY 在國內連續 19 年蟬聯一般中大型房車銷售冠軍，去年在同級距市占率高達 75%，此次改款後，不同於過往僅提供 2.5 汽油豪華、HYBRID 尊爵和 HYBRID 旗艦共 3 種車型，首次增加 2.0L 汽油豪華版和 2.0L 汽油尊爵版，售價僅 92.9 萬元、102.9 萬元。

和泰車說明，過往 2.0L 汽油版是 CAMRY 國產化時期的車款，此次是考慮國內市場需求，首次導入進口 2.0L 汽油版本，樂觀看待將有助進一步增添銷售表現。

日本進口 ALL NEW CAMRY 擁有最大 173 匹馬力，扭力峰值 21.0kg-m 的動力輸出，以及 16.2km/L 的優異油耗表現，同時，升級 Toyota Safety Sense2.0 智動駕駛輔助系統，除了搭載 AHB 智慧型遠光燈自動切換系統，PCS 預警式防護系統也升級主動煞車輔助功能，以及緊急閃避轉向輔助功能。

就整體車市來看，最新公布的 2 月新車單月掛牌數達 27174 台，僅年減 0.9%，淡季不淡，優於車商預期，和泰車指出，由於國內景氣回溫，預期 3 月車市仍將延續近期買氣，預估 3 月掛牌數將再次上看 3.8 萬台，年增約 2%。