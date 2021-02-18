和泰車估今年總車市規模縮至44萬台 TOYOTA銷售逆勢增

車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (18) 日發布全年車市展望，儘管汰舊換新補助政策有望延續，但全球疫情和車用晶片供貨不確定性，估今年台灣汽車市場規模為 44 萬台，低於去年的 45.74 萬台，年減約 3.8%，不過，和泰車在台銷售小型車目標達 15.4 萬台，仍將創下歷年最高紀錄。

和泰車估，今年 TOYOTA 年銷 13.3 萬台，年增近 7.7% 為成長主力，LEXUS 則約有 2.1 萬台，總市占上看 35%。

和泰車指出，去年台灣車市登錄台數達 45.7 萬台，年增約 4%，創 15 年來新高，其中 TOYOTA 和 LEXUS 兩品牌全年登錄台數共 14.6 萬台，創歷史次高，並蟬聯 19 年台灣車市銷售冠軍，TOYOTA RAV4、ALTIS 熱銷，甫於去年 10 月上市的 COROLLA CROSS 也取得乘用車銷售前 10 名成績。

而 LEXUS 以登錄 22678 台續寫歷史新高，其中 NX、UX、RX、ES 紛紛占進豪華車銷售前 10 名內，而 HINO 大型商用車的販賣 3877 台，也達成市場 11 年連霸。

展望 2021 年，和泰車認為，由於全球疫情和車用晶片供貨的不確定性，預估全年汽車市場規模縮至 44 萬台。

不過，和泰車今年旗下品牌仍將推出多款新車，有利銷售數字持續成長，包括 TOYOTA 豪華旗艦車款 CAMRY 和 SIENNA、GR 商品 GR YARIS 和 GR 86、小型商用車 TOWNACE；而 LEXUS 則有旗艦房車 LS 和旗艦 GT 跑車 LC Limited Edition；HINO 也將推全新的 200 系 3.49 噸小商車、符合六期法規 500 系和 700 系大型車。

此外，和泰集團旗下的關係企業今年也設下挑戰性營運目標，和潤企業將鞏固醫療設備分期領先地位並擴大重車滲透率，同時布局綠能產業貫徹 ESG 策略。

而和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務；和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台；和雲行動服務將升級 APP 並強化會員經營及提供整合移動服務。

同時，和泰聯網以及和泰移動推出的 yoxi 乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄和台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。