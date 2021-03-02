強茂獲利引擎發動 證實已對客戶漲價 效益Q2顯現

強茂 (2481-TW) 今 (2) 日召開法說會，策略長李學寒指出，由於供應鏈成本上揚，已正式通知客戶漲價，未來將觀察再次調漲的可能性，漲價效益預計第二季顯現，且隨著產品組合優化，將有助今年獲利成長。

強茂去年前三季毛利率已達 23.1%，年增 2.2 個百分點，每股純益達 2.05 元，相較前年的 1.02 元倍增。

李學寒表示，漲價效益不會反映在本季，不過首季毛利率仍可改善，主因是製造效率提升，加上現今晶圓代工供需相當吃緊，產能取得有限前提下，公司將資源優先投入車用等高階產品。

展望 2021 年，李學寒看好，電子產品如筆電、Chromebook 等自去年第四季起，就有不錯的銷量，相關二極體出貨暢旺，今年隨著新產能開出，SiC 二極體、高壓與中壓的 MOSFET 以及高壓 SuperJunction 等高階產品，也會逐步放量，將成今年主要成長動能。

強茂第一代 SiC 二極體採用漢磊 (3707-TW)4 吋製程，已在 2020 年進入量產，預計 SiC MOSFET 將採用更進階的 6 吋製程，預期 2021 年底將通過認證並試產，最快 2022 年進入量產。

至於與凡甲結盟，李學寒認為，凡甲財務基本面佳，加上其深耕車用領域客戶，與強茂發展策略一致，有助強茂拓展業務、市占率。